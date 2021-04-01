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昔日恩師控告違反合約求償800萬　法官判吳青峰免賠

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-01 12:05:58

吳青峰的16場演唱會起跑。（圖／環球唱片提供）
▲吳青峰遭林暐哲控告違反「詞曲版權授權合約」，智財法院二審判決吳青峰免賠償。（圖／環球唱片提供）
歌手吳青峰與昔日恩師林暐哲鬧上法庭，林暐哲以青峰違反「詞曲版權授權合約」向對方提告，檢察官因此起訴吳青峰與他的公司，而3月30日時台北地院再度開庭，釐清終止合約過程，而今（1）日智財法院二審判決林暐哲敗訴，吳青峰免賠償，全案仍可上訴。

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吳青峰前年公開表演創作的新曲，被林暐哲控告違反「詞曲版權授權合約」，吳青峰遭到刑事起訴，正在台北地院審理中，另外還被林暐哲以音樂社公司指名，提告求償800萬台幣，一審智財院去年判林暐哲敗訴，他不甘心再上訴，1日二審審理後，仍然判林偉哲敗訴，吳青峰免賠。

▲吳青峰在雲門舞集劇場舉辦「上下冊」演唱會。（圖／環球提供）
▲吳青峰勝訴，法院判決免賠償。（圖／環球提供）
對於吳青峰勝訴一事，稍早吳青峰的唱片公司環球音樂也發表聲明，除了提到雙方早已在2018年時終止合約，也表示：「近二年以來，林暐哲先生無視人證物證具足，不斷興訟，耗費司法資源，環球音樂對此深感遺憾。」

▲法院判決吳青峰勝訴。（圖／環球音樂提供）
▲法院判決吳青峰勝訴，環球音樂發表聲明。（圖／環球音樂提供）
3月30日開庭時吳青峰提到2018年他與林暐哲見面洽談合約，自己雖然已經成立新公司，但他仍想與對方繼續合作，可遭林暐哲拒絕，因此認為合約終止了。縱使被拒絕，吳青峰依舊友好的對林暐哲表示：「不能合作，還是可以當家人。」並在雙方在律師見證下簽下合約中止協議書，提及這段往事時，吳青峰難掩情緒，潸然淚下。

對於合約糾紛，青峰在公開場合上很少提及，但他在3月28日曾在臉書發文洩漏心情：「真的希望這世界能發生一些公義，讓人還能有相信的力量。希望有一天能快樂地醒來，醒來能看見光明。希望有那麼一天。」字句看出他心中的無奈。

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