打疫苗憂副作用嗎？部分防疫保單也有賠、最高日給付9千

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如果投保後，因施打新冠疫苗而產生身體嚴重不良反應須住院，每日可給付1000至3000元住院醫療保險金，如因此住進加護病房，每日住院日額則可給付3000至9000元。以20歲投保年齡為例，保費最低不到千元，最適合尚無任何健康險的「年輕首投族」，已有一般健康險者，更可填補住院日額的不足。
國泰產險也有包含突發疾病日額的防疫保單，不限法定傳染病才賠，除了法定傳染病隔離與確診外，亦包含突發疾病住院，也就是說，除法定傳染病隔離費用最高2萬元、法定傳染病確診補償最高6萬元，當民眾施打疫苗後產生不良反應而住院治療，而那項不良反應是投保前180天內沒有就診過的疾病，就可以依投保方案向申請500至800元的保險金，若是情形較為嚴重而住進加護病房治療，不論哪一組方案每日保險金都是2000元。
以45歲的一般家庭主要經濟者為例，不分男女，投保高保額方案只要988元，就保障了突發疾病住院日額最高2000元（含加護病房或負壓隔離病房）、法定傳染病隔離費用2萬元以及法定傳染病確診最高6萬元，讓民眾用少少的錢，就能換取大大的保障。
產險業者也建議民眾在選擇防疫保單時，應注意保單保障的多元性，全方位的規畫不僅適用於防疫期間，當疫情舒緩時，仍可轉嫁生活中的突發風險，成為民眾最堅實的後盾。在沒有疫情時，除保障一般疾病風險，同時也保障施打疫苗可能引起的風險及疫情盛行時的隔離與確診風險。