帛琉首發團全陰性！陳時中曝心聲：疫情結束也想去
記者劉雅文/台北報導
2021-04-01 12:26:22｜2021-04-01 12:28:05
台帛友好促成的旅遊泡泡，首發團將在今（1）天出發，一大早就有不少參團的民眾湧入機場，準備做行前的篩檢，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，一早也親臨「桃機前進指揮所」聽簡報，並且確認首發團流程。
稍早指揮官陳時中更親自宣布，全員123名的檢體都是陰性，強調非常安全、可以安心旅遊，他還表示自己很開心、心情很好，他認為能夠出國看看大自然美景，是一件快樂的事情，等疫情過後他就會想去了。
陳時中還提到，這次檢驗結果比預期提早了45分鐘完成。陳透露，這次總共準備24台的機器，每次20分鐘可以檢驗完畢，因應團的規模不是很大，靈活性很高，將來如果是非常大的團隊的話，可能採用的機器就要比較大一點、量要比較多。
至於有旅遊業者反映後續梯次銷售困難，陳時中表示，自己不是主責機關，但他強調，帛琉風景很好、很好玩，大家可以安心的去，另外有媒體追問帛琉總統採檢狀況，陳時中僅低調表示，採檢過程一視同仁，結果一樣是陰性。
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