清明掃墓 台南路邊停車不收費
記者鄭婷襄／台南報導
2021-04-01 12:32:44
清明節許多民眾都會攜家帶眷出門替先人掃墓，台南市長黃偉哲今（1）日表示，為利民眾追思祭祖，並體恤收費員休假權益，4月4日清明節當日路邊停車（含智慧停車柱格位）暫停收費1日，交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場亦不開放領車，請洽公民眾注意。
台南市政府交通局局長王銘德表示，除路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等35處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車週轉率，仍採24小時收費營運。
王銘德也提醒民眾，若有不肖人士假借管理單位名義於非屬前述出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警察機關加強查緝，清明假期警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便違規停車，而被開罰。
交通局指出，台南市路邊收費停車格智慧化比例已達70%，呼籲民眾多利用「台南好停APP」中「即時停車地圖」資訊來節省尋找停車位的時間，「台南好停APP」並提供線上繳費優惠，民眾只要加入APP會員，即可使用線上支付繳納台南市路邊停車場停車費，且至110年12月31日止享有「每筆折扣2元」的優惠。