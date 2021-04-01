名家論壇》錢震宇／惠恕仁沒說的事情

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帛琉當然可以選擇跟誰交往，貿易上、旅遊上可以跟誰往來，這是國家的自主權，然而惠恕仁這些話的背後，實際上卻還是著眼於自身的利益與權力。
首先，帛琉從1944年美軍占領後，美國就一直在背後以軍事力量及實際的政治運作，操控著帛琉，帛琉成立共和國至今，作為太平洋島國戰略部屬一環，美方也從未減少對帛琉的介入。很明顯，此次帛琉總統出訪竟然會帶著美國的大使同行，這在外交國是訪問上非常罕見，代表著美方實際上是掌控著帛琉的政府體制。
台帛之間的互訪，就美方來說，象徵其在亞太地區的實力展現；而對帛琉來說，從這次出訪也可以獲得實質的利益。從一下機的免費全身健檢、到簽訂旅遊泡泡的觀光旅遊收益、再來惠恕仁的家族事業Surangel & Sons Co.集團跟台灣珍奶企業合作，進軍帛琉市場，從頭到尾這些利益都回到惠恕仁自己的營利上。
細查惠恕仁家族事業的網站，版圖橫跨五金、建築、旅遊、批發、超市、零售、汽車銷售租賃及遊艇零售等領域，佔了帛琉絕大部分的對外貿易比例。這次來台行程規劃，包括參訪水產養殖、船舶製造、飲品合作等，不正好就是替惠恕仁家族企業謀求財源嗎？難怪隨行的家族企業創辦人老惠恕仁會如此開心。
就像是惠恕仁說的，兩國交往要互信互利，我相信惠恕仁及其家族此行帶了很多「利」回去，這些利會回到帛琉人民身上嗎？我不清楚；那台灣呢？這次自稱沒有政治性意味的台帛交流，為中華民國國家及民眾帶又來了甚麼利益？
要說旅遊，根據觀光局統計，108年1到12月，我國前往帛琉旅遊的總人次才1萬5511人次，每月平均1千人左右，佔大洋洲旅遊人次22萬8135人的6%；更別提疫情開始後，從109年的4月開始，我國前往帛琉旅遊人次每月變成個位數，5、6月甚至掛零。如今重啟旅遊泡泡，地點既不是國人愛去的地方，加上旅費昂貴，宣傳帛琉旅遊的意義到底為何？是幫助台灣的旅遊業者呢？讓想出國的民眾真有地方可去？還是到最後只是滿足蔡政府自我陶醉疫情後的元首外交假象呢？
蔡政府把惠恕仁來訪當大內宣，蔡英文、賴清德、蘇貞昌、林佳龍、陳其邁等綠營高官全數動員，到處設宴吃飯，動輒說是亞洲首例、台帛友好；可是人家帛琉政府的官網卻隻字未提出訪事宜，最後一則新聞還停留在去年11月4日帛琉成功參與第7屆太平洋島國氣候論壇，出訪台灣連報導都沒有，帛琉當地人恐怕都不知道總統出國了。
蔡政府花納稅人的錢請惠恕仁來吃喝健檢、談生意，結果竟換得如此下場，真的情何以堪！
今天惠恕仁就會跟著首發旅遊團的人一起回帛琉，訪台期間講了幾句政治正確的語讓蔡政府去操作，同時迎合美方，此外還留下甚麼？對台灣人來說，帛琉依舊遙遠而陌生，所以這趟訪問到底是「互惠」？還是「惠」恕仁？我想答案早已不言而喻。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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