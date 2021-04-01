竹科首例確診！漢民科技主管自美返台3個月才確診

竹科有首例確診！

中央流行疫情指揮中心昨（31）日宣布新增6例武漢肺炎境外移入病例，其中案1026

證實為竹科漢民科技主管，

為本國籍70多歲男性，長期居住美國，1月3日返台，

回台3個月才發現染疫

﹔

位在

新竹科學園區的漢民科技公告，全台廠區啟動14天自主健康管理。

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指揮中心表示，個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢才確診，案1026首次確診的Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性，已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。已採檢48人，其中17人PCR採檢陰性，其餘PCR及血清抗體檢驗中。

漢民科技發布聲明表示，3月30日已於第一時間啟動疫情「緊急應變行動小組」，通知同仁居家上班，當日完成廠區全面清潔消毒、接觸史調查，3月31日恢復廠區正常運作。

漢民科技指出，依疾管局疫調結果，匡列須居家隔離者，皆為漢民內部研發及內勤人員，非第一線接觸客戶者，全台廠區啟動14天之自主健康管理，每日強制回報體溫，廠區內全程配戴口罩，

漢民科技表示，