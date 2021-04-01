竹科首例確診！漢民科技主管自美返台3個月才確診
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-01 14:11:19｜2021-04-01 14:16:25
竹科有首例確診！中央流行疫情指揮中心昨（31）日宣布新增6例武漢肺炎境外移入病例，其中案1026證實為竹科漢民科技主管，為本國籍70多歲男性，長期居住美國，1月3日返台，回台3個月才發現染疫﹔位在新竹科學園區的漢民科技公告，全台廠區啟動14天自主健康管理。
指揮中心表示，個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢才確診，案1026首次確診的Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性，已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。已採檢48人，其中17人PCR採檢陰性，其餘PCR及血清抗體檢驗中。
漢民科技發布聲明表示，3月30日已於第一時間啟動疫情「緊急應變行動小組」，通知同仁居家上班，當日完成廠區全面清潔消毒、接觸史調查，3月31日恢復廠區正常運作。
漢民科技指出，依疾管局疫調結果，匡列須居家隔離者，皆為漢民內部研發及內勤人員，非第一線接觸客戶者，全台廠區啟動14天之自主健康管理，每日強制回報體溫，廠區內全程配戴口罩，如分流獨立用餐、回報體溫、入廠管制等措施將繼續運行。
漢民科技表示，針對疫情相關資訊、防疫工作，主動通知漢民同仁、客戶、合作廠商、主管 機關，力求資訊透明，防範疫情擴大。居家隔離與自主健康管理者期滿後， 需檢附 PCR 陰性報告經漢民防疫小組審核通過，確保安全無虞後，方得進入漢民、客戶及合作夥伴之廠區。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。