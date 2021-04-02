百貨拚母親節前哨「買正送正」　邀親子客來趟觀景台之旅

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SOGO百貨觀察到，因為疫情的關係，頂級客層多留在國內消費，帶動頂級保養品業績成長，也因此復興館與敦化館也都各自與輕奢品牌合作推出優惠。另外，首6日限定美妝、香氛滿千送百，如忠孝館1F化妝品/復興館B1化妝品、7F男士保養品/敦化館B1化妝品單筆5,000送500元電子抵用券。
且即日起至4月11日刷指定銀行卡，單日累積消費滿5,000元，即可獲得SOGO 4%電子抵用券，強調回饋金額無上限。另外，全檔期指定美妝消費達6,000元，即可兌換果汁機、吸塵槍、循環扇、印花涼被、SOGO商品券等好禮。
面對上半年大檔來臨，以及競爭激烈的市場，SOGO指出，不同於同業以促銷為主，他們這次依舊強調商品的完整性與優惠性，如買正貨送正貨或是買一送多等。且鎖定「後疫時代」美妝趨勢，讓消費者依據各自的需求找到想要的產品。像是疫情威脅未減，「口罩肌」的保養推薦，以及氣象局預測夏季高溫將不斷，夏季防曬商品也很實用。
再來是疫情讓化妝品牌與通路布局受到影響，為求突圍，許多彩妝大舉聯名如MAC X Kakao、Origin X Kakao Friends。再來是疫情之下，去年幾乎沒有新品牌進駐台灣，但業者引進北歐保養品牌Bioeffect讓消費者多一個選擇，再加上大家居家時間變多，香氛與髮妝保養使用都有顯著的提升。
SOGO也在今年母親節檔期開始到4月8日，首度推出藝人與品牌合作LIVE直播活動，要送出限量化妝品組合。話題性、趨勢性與實用性，再加入直播形態，與考量整個大環境消費力仍在，因此預估台北大店（忠孝、復興、敦化館）即日起至5月9日母親節正檔，化妝品業績將達7.75億元，年成長約20%。
清明連假期間，除了感受母親節前哨戰的優惠外，也可以到百貨走走，像是台北101聯合名牌推出下午茶、SOGO有日本展、新光三越南西推出台灣好物特展、新光三越站前店則有氣球樂園。另外，台北101觀景台兒童月也邀請親子共遊共學。
台北101觀光旅遊事業處以新概念「天空翻轉教室」重新定位觀景台，每季推出各式親子客群之多元體驗內容，強化觀景台不僅可以高空觀景，更是學齡兒童的學習場域，提供科學、人文、親子互動等相關學習體驗，豐富親子的旅程。
400公尺的高空之上，不僅可看到地形地貌和城市演進，還能了解摩天大樓的建造過程和風阻尼器的抗風減震原理，讓每位孩子在最接近天空的地方認識台灣的驕傲；更能讓孩子親身嘗試與參與，擔任導覽員以及客服大使，讓孩子能夠第一手聆聽並學習活動相關知識，有著與眾不同的趣味學習體驗。
台北101觀光旅遊事業處營運長黃瓊萱表示，觀景台整合7個樓層的垂直場域，規畫豐富的親子學習旅程，邀請孩子們走出課本，從5樓搭乘超高速電梯開始，體驗垂直移動及爬升速度的變化，在89樓認識台北，了解高樓建築祕密與特色，及風阻尼球的科普知識，離場前在88樓的101印象則有摸得到的實體輪狀煙火設施，透過寓教於樂，讓親子獲得多樣的體驗與收穫。
同時限時推出免費體驗活動「小小導覽員」，讓孩子們在360度的室內觀景台，經由練習導覽解說再搭配101特製學習單，成為城市的小小代言人，不僅認識台北，更提升學習力以及動機；位於91樓的iPILOT則推出「飛行培訓教室」，為大小朋友們揭祕A320模擬機駕駛艙內的設備、學習成為飛行員須具備的條件，以及飛機如何飛上天的原理，而最新的「小小客服大使」活動，更讓孩子能夠親身應用學習到的知識以及美姿美儀內容，提升表達力與自信，豐富的五感體驗，讓孩子感到樂在其中，想要一來再來。