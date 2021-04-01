油價恐連7漲　汽柴油下週估調漲1角

（中央社記者梁珮綺台北1日電）外傳沙烏地阿拉伯支持OPEC+延續減產石油，恐帶動國際油價上揚，國內油價可能邁入連7漲，預估5日凌晨零時起，汽柴油價格每公升將調漲0.1元。





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疫情威脅未減，隨著新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖令發布，很可能促使石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）成員延長減產石油措施，外傳沙烏地阿拉伯已做好準備，支持延續減產至5、6月，進而穩住價格。





沙國此舉恐帶動國際油價上揚，根據中油浮動油價公式，累計至3月31日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶63.44美元，較上週的62.47 元上漲0.97美元。





國內油價可能邁入連7漲，在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，單就浮動油價公式計算，下週汽油及柴油零售價格每公升將各上漲0.2元及0.8元。





不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預估這波調漲中油將吸收部分漲幅，調整為汽柴油各調漲0.1元，這也是2月22日以來，連續第7週調漲。





如依預估，92無鉛汽油零售價格將為每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.1元。（編輯：趙蔚蘭）1100401



