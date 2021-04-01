重啟核四取代三接護藻礁？蘇貞昌重申：不可能也不應該
記者劉育辰／台北報導
2021-04-01 13:46:04
藻礁保育問題引發重啟核四爭議。今（1）日台電於行政院院會中針對「核四現況問題」進行報告，行政院院長蘇貞昌明確表示「核四不可能也不應該重啟」；列席的台北市副市長彭振聲、新北市副市長陳純敬、台中市副市長陳子敬等人也都明確表態尊重台電報告，拒絕核四重啟。
蘇貞昌表示，相關報告與數據都呈現核四重啟已經是不可能的事。尤其核四的兩部機組，一部是拼裝車、一部根本還沒建完，1號機的1,777項設備是從2號機移過來拼用，且許多項目的安全檢測，包含安全救援系統的電源、反應爐以及圍阻體的安全控制電源等都沒有通過，也因此遭監察院糾正。核四從2014年馬政府時期宣布封存至今，已經快7年，建照也在2020年底過期，原本廠商也已解散、設備停產，燃料棒也因超過保固期，並依立法院決議，全數運送出境。
蘇貞昌指出，中央地質調查所後，確認核四廠位處多處地震斷層，其中一條長達2公里的S斷層就位於核四廠正下方，這對原本就有各種安全疑慮的核四廠，無疑是很大的威脅，要再重啟核四是不可能的。但現在還有人宣稱要重啟核四，在詢問各地方首長都，都收到反對意見，也沒有任何縣市願意收留核廢料。顯然不分縣市、不分黨派、不分藍綠，都認為不應重啟核四，因為安全是唯一考慮，也是全體國人共識。
此外，蘇貞昌也指示經濟部、原能會清楚向民眾說明核四現況與問題，用公開透明方式讓國人知道只有同舟一命才能抵抗疫情、抵抗外來侵略與不安全，請國人理性思考、共同面對。