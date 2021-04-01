拜登端8年2兆美元大餐　謝金河：美中角力加劇

美國總統拜登（Joe Biden）救經濟，端出高達2兆美元的8年「美國就業計畫」（American Jobs Plan），並強調將動員全美國力量，應對氣候變遷與中國專制的野心，中國想超車美國，門都沒有！對此，《財訊》發行人兼社長謝金河在臉書表示，拜登大灑幣牽動下一個大變化，預測美元回復漲勢，而綠色能源、半導體將有新的生態出現。





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拜登週三（3月31日）現身賓州匹茲堡，公布這項8年2兆美元的「美國就業計畫」，強調對基礎設施、製造業、清潔能源、護理產業與科技研發的投資，其中基礎建設部分，包括2萬英里公路與主要街道的現代化改善、修護上萬座橋樑，甚至升級電動車產業等。拜登強調，該計畫可以讓美國在與中國的競爭中獲勝，而在他任內，絕不讓中國有機會超越美國。





謝金河在臉書指出，拜登的談話預告了美中兩國將有一番激烈的競爭，包括基礎建設，科技的競賽，如果加上之前的1.9兆美元的紓困方案，拜登將近4兆美元的大灑幣動作，可能對世界經濟帶來重大影響，包括美中角力加劇、美元回復多頭形勢等。





與前朝川普（Donald Trump）的單打獨鬥不同，謝金河表示，拜登採取「全面圍中」策略，國務卿布林肯（Antony Blinken）已經取消香港最惠待遇，還派駐帛琉大使來台，都十分讓中國難堪，也顯示雙方角力日益激烈。





謝金河預測，如果拜登政策發威，美國經濟成長率可望自1976年以來，首度超過中國，不少投資機構已經預估7.9%~8.1%；而中國經濟成長率預估在6到8%之間。如此，美元將由弱轉強，新台幣如果回到28.5左右，台灣產業也有鬆口氣的機會。





只是拜登大灑幣，錢從哪裡來？「美國之音」報導，拜登同時提出「美國製造稅收計畫」（Made in America Tax Plan)，考慮提高企業稅，從21%拉升至28%。面對可能的阻力，拜登提到中國「正在吃掉我們的午餐」，他認為沒有理由不能再次兩黨合作。





一旦加稅政策通過，謝金河指一定會影響企業獲利，也會牽動產業榮枯，被看好的綠色能源、半導體等產業，都將有新的生態出現。



