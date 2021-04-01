蝦皮購物4.4品牌購物節　Apple下殺4折　PS5搭券現折萬元

「4.4品牌購物節」進入倒數5天！蝦皮購物首度於上半年舉辦超盛大「4.4品牌購物節」，攜手 Panasonic、Tokuyo、Samsung等百大明星品牌祭出全面4折起的超殺優惠、更加碼送出總獎金超過6百萬的蝦皮大樂透，成功吸引大量用戶參與。蝦皮大樂透活動開跑至今累計超過500萬瀏覽次數，目前累積頭獎獎額更來到歷史新高破337萬。此次推出的三大經典遊戲百萬品牌扭蛋、蝦皮夾夾樂及大富翁，短短一週內已吸引破700萬人上線玩遊戲抽豪禮。





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為了讓用戶可以放肆開心買，蝦皮購物「4.4品牌購物節」4/1-4/4天天搶優惠99元免運券，除了4/4當日會加發最高現折5000元的商城88折優惠券，更攜手兆豐銀行、凱基銀行等23家銀行，其中國泰世華蝦皮購物聯名卡最高回饋23%！另外， 4/3跨夜直播將邀請大來賓謝佳見、納豆、PER6IX等多位藝人挑戰演技新高峰，只要於即日起至4/3中午12點前全站不限金額下單，便有機會於直播中抽到總價近6萬的Gogoro最新車款 viva mix，買得越多，機會越大！





蝦皮購物月月造節規模再創高峰「4.4品牌購物節」，不僅破天荒祭出品牌最強力道下殺折扣，更攜手眾多知名藝人打造最有趣味的直播節目，想看謝佳見、納豆等知名位藝人挑戰經典演技嗎？蝦皮購物邀請全民擔任嘉賓演技導師，把票投給你心中的演技之王，就有機會抽總獎額近10萬好禮！此外，即日起至4/3中午12點前全站不限金額下單，就有機會於跨夜直播最後半小時抽出總價值近6萬的Gogoro新車Gogoro VIVA MIX！





在4/4品牌購物節當天，蝦皮購物自12點開始，與眾多品牌一起帶來萬眾期待的最強直播馬拉松，長達11.5小時的直播節目中預計送數萬元的豪禮！蝦皮重磅推薦15:00、19:00蝦拼估價王，重現當年最夯的「全民來估價」，邀請全民一起線上估價，只要投票猜中產品售價，就有機會抽中價值近3萬玩的iPhone 12、及價值15800元的Tokuyo玩美IDOL愛抖美腿機、等總獎額近十萬元大獎。另外，也有精選國人心中3C、家電大牌Dyson、Apple、PS5等全面流血下殺4折，就是要讓消費者輕鬆帶回夢寐以求的限定商品！ 4/4限定優惠全部只要4折、Roborock S6 MaxV 石頭掃地機器人現在不用2萬元，就連微星 17吋電競筆電 RTX30 都只要47900元；佔據熱銷排行的還有Apple iPhone12 128GB、Samsung Galaxy S21 Ultra等多款機種，搭配商城限量88折券，限時瘋搶價最低4折就能把神機帶回家！





▲蝦皮4.4品牌購物節，Dyson輕量無線吸塵器優惠價12,900元，4月1日限時瘋搶。（圖／公關照片）