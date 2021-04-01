蛙兵退役佳、有換柱經驗佳！小商人刊廣告誠徵國民黨主席
記者余祥／台北報導
2021-04-01 14:26:54｜2021-04-01 14:29:45
國民黨主席將在7月改選，目前僅有黨主席江啟臣表態連任，其他潛在對手仍在觀望中。臉書粉絲團「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」今（1）日PO出他在報紙上登的徵才廣告，誠徵國民黨主席一名，徵聘條件有「蛙兵退役佳」、「有換柱經驗佳」、「歐巴打扮，會穿風衣」，分別在暗指江啟臣、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜等，內容嘲諷、有趣。
資深鄉民小商人常在臉書粉絲團「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」分享嘉義政壇的派系生態與八卦，受鄉民愛戴。
小商人貼文指出，上次我在水上掛的尋人啟事看板，感謝大家的幫忙，人是找到了，但是後來被罷免失業了。這次幫國民黨發個徵才公告，也順便幫他找工作。另外一個原因是沒有在台灣報紙上發過徵才廣告，所以投石問路，看看多少錢。
這次刊登的國民黨主席徵才廣告，條件包括「身體強健，會跑三點半」，「蛙兵退役佳」，「會泥作，技工／半技工」，「有換柱經驗佳」，「附財力證明，自耕農亦可」，「歐巴打扮，會穿風衣」，「會喊口號，優先錄取」，並附註供膳宿免分租，責任制免打卡，工作地點：台北市中山區八德路二段232號，意者洽：Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司粉絲團。