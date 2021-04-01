4月6日起實施供5停2　中市西屯區抗旱應變演練

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中、苗栗從4月6日起實施「供5停2」分區供水，台中市西屯區今天舉行抗旱應變演練，市長盧秀燕表示，演練示範各種情境，全力做好準備，讓民眾免於停水之苦。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西屯區公所上午在福壽宮舉行抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水量不足通報等7大情境，掌握可能發生的突發狀況。盧秀燕與相關局處首長都到場視察演練過程。





盧秀燕表示，經濟部宣布分區供水以國道1號劃分台中市甲、乙兩區，每週輪流供水5天停水2天，若大樓及住家設有蓄水設施，在限水期內節約用水可降低影響；家中沒有蓄水設備者，飲用、盥洗可自338處臨時供水站取用自來水，沖廁、洗滌、澆灌可在6處水資源回收中心及65處新建建築工地取用次級用水。





對於今天的抗旱演練，盧秀燕指出，演練模擬各種停水情境，一發現問題就加以改善，比如臨時取水站快沒水時，區公所、里長等單位務必通知自來水公司補水，避免民眾久候卻取不到水，並維持取水排隊秩序。





盧秀燕說，已指示29區長協助通知里民停水與取水資訊，全力服務市民；另因連續2天停水對民生、公司行號、攤販營業都有影響，已有中市民意代表向中央建議「供4停1」措施，目前正持續向中央積極爭取中。





此外，有關台中市政府昨天公布勞工局長張大春、文化局長陳佳君及觀光旅遊局長韓育琪等3局長新人事案，盧秀燕在會中接受媒體聯訪時指出，這次是例行人事調整。





盧秀燕表示，因為勞工局長出缺已有一段時間，她非常重視勞工業務，台中市有上百萬名勞工朋友，一定要找一名足以勝任、熟悉勞工法令且友善勞工的首長，新任局長張大春過去曾擔任文化局長，業務非常嫻熟，也深受勞工朋友喜愛，所以進行整體調整。（編輯：黃世雅）1100401



