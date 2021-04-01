少年隊兒童節關懷兒童網路安全 辦抽獎活動
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-01 14:57:28
近年來兒童安全相當受到民眾的關注，在網路發達的世代裡，兒童網路安全日益受到家長們重視，台中市警察局製作兒童網路安全海報，讓小朋友學習自保秘訣並進而保護自己。透過兒童節主題網路宣導，抽獎送贈品宣導活動，並鼓勵社會大眾加入台中市警察局少年隊臉書粉絲專頁，持續關注婦幼安全議題。
婦幼隊隊長張錦聰表示：「趁兒童節前夕，希望透過網路宣導活動，喚起大眾關注兒童身心成長，讓小朋友學習自保秘訣並進而保護自己。網路帶給新世代的是資料便利傳輸，但切勿因為小疏忽而淪為網路上的受害者，呼籲大眾一同攜手守護，也祝福小朋友們「兒童節快樂！」
活動期間自110年4月1日(星期四)9時至4月8日(星期四)24時止。截止後以電腦抽籤，預計110年4月9日(星期五)17時公布得獎名單。參加方式請至『臺中市政府警察局婦幼警察隊』臉書粉絲專頁按「讚」並追蹤、公開分享本篇貼文、在貼文下方留言「兒童網路安全，保平安四步驟」並回答google表單裡的網路安全相關問題，全部答對者才具抽獎資格，並「TAG 2位好友」讓大家一同參與。如對該活動相關參加資訊尚有疑問，歡迎撥打臺中市政府警察局婦幼警察隊電話04-25295074或上粉絲團私訊洽詢。