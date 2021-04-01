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獨／憂藻礁引發擁核效應　總統4月底將赴貢寮參與說明會

記者劉育辰／台北報導

2021-04-01 14:58:35

▲有外媒形容台灣蔡英文與中國是貓對上狼，羅致政點評，凸顯了霸道中國與文明台灣的不同。（圖／資料照）
▲近期因為藻礁保育議題，導致重啟核四的討論增加，據了解，蔡英文將親自參與4月底在貢寮舉辦政府政策及反核說明會。（圖／NOWnews資料照）
藻礁公投第二階段連署送件後，保育議題持續延燒，更有部分擁核人士認為應該重啟核四、取代三接；根據近期民調顯示，似乎有越來越多民眾可以接受「以核養綠」。事態發展出乎意料，民進黨也從行政部門、地方組織、民意代表多管齊下，盼加速與國人之間的溝通。據了解，總統蔡英文將在4月底親自參與貢寮的政府政策及反對核四重啟說明會，親自與當地民眾溝通。

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藻礁議題持續延燒，讓綠營基層相當憂心，日前民進黨全面啟動，從4月11日開啟超過300場的座談活動巡迴，除了說明近5年來的政策外，也會藉此將能源政策、藻礁議題及核四之所以不應重啟的理由一次向民眾說清楚、講明白。據了解，民進黨內已著手規劃讓蔡英文在4月22日出席核四所在地貢寮的說明會，親自與當地民眾面對面進行溝通，期盼能解除當地民眾對重啟核四的疑慮。

民進黨黨政人士表示，雖然還沒有定案，但黨內的風向偏向不在藻礁公投議題上提出對案。不過，主戰派的黨內人士會認為，既然不提出對案，就必須清楚說明，避免民眾在不清不楚的情況下投下同意票；蔡英文在沒有連任壓力的情況下，其實大可以不管公投的後續發展，但她仍願意親自到各地說明、燃燒自己的政治能量，當然還是會有效果，多數黨內人士還是樂觀其成，也希望能藉由蔡英文帶起的效應，讓公投不要過關。

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