防疫掀起宅運動風　日本超夯健身鏡幕後推手是台灣囝仔！

自去年初爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，日本已經歷過3波疫情高峰，最近確診人數又再度攀升，這也讓民眾出門的頻率減少，連帶影響外出運動的機會也大幅降低。不過隨著健康意識提高，為了顧好身體的免疫力，就算宅在家裡，也該保持良好運動習慣，因此，日本開始興起一股在家運動的風氣。





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在家裡運動雖然方便簡單，但如果姿勢動作不正確，不僅達不到想要的運動效果，還可能反而造成傷害。業者推出結合全身鏡與觸控螢幕的健身鏡（FITNESS MIRROR），請來熱門教練及知名選手親自指導的線上課程，讓使用者能同時清楚看見教練和自己的動作來比對，隨時調整姿勢，成為許多宅運動族群的新歡。此外，每個月還會上傳超過1500支全新適合各年齡層的運動影片，從孕婦瑜珈、室內高爾夫，到老人伸展操、甚至還有專為幼兒設計的唱跳活動，一天24小時任何時間，全家人都能透過健身鏡在家運動。由於實用性高，自去年底開賣以來，反應超乎預期的熱烈。





不過很多人可能不知道，造成這股宅運動風潮的健身鏡品牌 FITNESS MIRROR，其實是MIT台灣製造，研究開發更是來自於台灣囝仔之手！被日本電視、媒體爭相報導，更是日本知名財經雜誌B.S.TIMES第一位介紹的台灣人社長游晉豪，自從2015年被挖角進入Tokuyo督洋生技股份有限公司，更於2017年與人生中的伯樂-粘振雄董事長一起在日本創立了Tokuyo Biotech Company，並出任代表取締役社長CEO。





▲由於按摩椅在日本屬於醫療器材，要拿下專利及醫療器材許可花上不少時間，更讓游晉豪決定，要做就要做到好。（圖／資料照片）

Tokuyo在台灣已是知名按摩椅品牌，但進軍按摩椅的發源地--日本，更被視為企業發展的重要里程碑，公司將這麼重要的責任交給游晉豪，可見對他的能力寄予厚望。為了在日本建立起高品質的形象，他在日本成立高端品牌HEALTHPIT，主打按摩椅、美眼機、美顏器、腿部按摩器等醫療性專業器材。





回憶起剛開始的辛苦，游晉豪說，由於按摩椅在日本屬於醫療器材，必須要拿下專利及醫療器材許可，光是這兩部份就花上不少時間，更讓游晉豪決定，要做就要做到最好。在日本念書，後來工作內容也一直跟日本相關，深耕日本多年的他，特別針對當地消費者需求，研發出符合日本小房子的小型按摩椅，果然成功打開日本市場，更被日本經濟週刊B.S.TIMES稱為「能夠按摩到心底的按摩椅」。





游晉豪表示，自己和股東原有投資飯店及不動產，但這次新冠肺炎日本疫情嚴重，看上防疫居家健身風潮的龐大商機，於是他與事業夥伴蘇乾聞共同研發，將原本要設計為飯店櫃檯自助報到機的立面觸控鏡，更改為FITNESS MIRROR健身鏡，更找來台灣知名大廠欣興電子生產製造，並與日本知名健身房合作，推出各種系列的線上健身課程，打造出全新型態健身互動模式。





▲在人口快速老化的現代社會，錢花在健康上，絕對是最值得的投資。（圖／資料照片）

「在日本，很多人對於上健身房運動展露身材，是感到有點害羞的，但是這組FITNESS MIRROR健身鏡，在家就能運動，」游晉豪分析說，想要讓消費者願意花錢買高端的健身器材，品質是建立信任度最重要的部分，所以他下重本在台灣生產，就是要確保產品能夠符合高規格要求。「果然客人一聽到是Made In Taiwan，加上這面健身鏡的價格比一支iPhone手機還便宜，許多客人都是體驗完當場就下訂單了。」畢竟在人口快速老化的現代社會，錢花在健康上，絕對是最值得的投資。





他也觀察到，遠距課程對於非城市地區來說更為實用，學員想要參加知名教練的課程，再也不必舟車勞頓到市區內上課，因此正式開賣到現在，不過短短三個月時間，不僅已經超過五千多筆訂單，更有多家復健中心洽談引進，希望能夠解決人力吃緊的困境。





從這台健身鏡，游晉豪看到更多的可能性。它不只是一面可以運動的鏡子，未來還可與全球醫療院所合作，協助偏鄉遠端醫療及復健照顧，甚至是全齡化的健康生活小幫手，「我希望HEALTHPIT的產品，可以成為生活中的一部分，幫助更多人的健康。」游晉豪如是說。



