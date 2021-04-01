巷仔內／帛琉總統訪台　台美帛合演大歡喜戲碼

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比較可惜的是，帛琉旅由於團費昂貴，使得帛琉旅遊除首發團賣出9成外，後續旅遊團乏人問津，連兩團報名數「掛蛋」，短期之內恐怕難以挽救帛琉經濟。
帛琉總統訪台團另一大亮點是美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也隨行，他除了出席外交部國際記者會、行政院長蘇貞昌晚宴、帛台旅遊泡泡啟動剪綵典禮外，也出席美國在台協會（AIT）的記者會，和外交部長吳釗燮共同發表談話。
去年美國總統大選，蔡政府屢屢遭到質疑「押寶」川普總統能夠連任，不料川普連任失利，各界也質疑拜登總統上台後，台美關係可能停滯。倪約翰成為1979年台美斷交後，首位來台的美國現任大使，蔡政府藉此宣傳台美關係並沒有因改朝換代而改變，美國還是很挺台灣。
對美國而言，台美關係有沒有改善，恐怕還是其次，此行最主要的還是要救帛琉的經濟。帛琉位於西太平洋，曾經受到西班牙、德國與日本統治，二戰後曾為美國託管地，直到1994年才獨立。基本上，美國還是將帛琉視為屬地，簽有防衛協定，美國負有防衛責任。
若沒有美國支持，這些經濟實力薄弱的太平洋國家恐怕會抗拒不了中國的經濟利誘，倒向北京，因此倪約翰來台不只是配合帛琉宣傳觀光，更是向世界昭告「美國仍是南太平洋島國的老大哥。」
倪約翰此行隨著惠恕仁訪台，台灣、美國、帛琉各有盤算，也各取所需。國際外交原本就是多方勢力的折衝，惠恕仁這趟來台的參訪行程，表面上是推銷觀光，實則促進了三國的外交和經濟利益，共同合演了一齣大歡喜戲碼。