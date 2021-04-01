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中市西屯供水演練情境　盧秀燕：提前因應

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-01 15:09:10

中市西屯供水演練情境　盧秀燕：提前因應
▲經濟部宣布分區供水以國道1號劃分台中市甲、乙兩區，供水5天停水2天，中市府抗旱應變演練(圖／柳榮俊攝2021.4.1)
經濟部日前宣布台中、苗栗自4月6日起實施「供五停二」分區供水，台中市政府全力配合執行各項節水措施，今(1)日在西屯區福壽宮舉行抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水量不足通報等7大情境，掌握任何可能發生的突發狀況。市長盧秀燕表示，執行應變演練示範各種情境，全力做好準備，讓民眾免於停水之苦，呼籲市民珍惜水資源、節約用水。

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盧秀燕強調，經濟部宣布分區供水以國道1號劃分台中市甲、乙兩區，每週輪流供水5天停水2天，若大樓及住家設有蓄水設施，在限水期內節約用水可降低影響；家中沒有蓄水設備者，飲用、盥洗可自338處臨時供水站取用自來水，沖廁、洗滌、澆灌可在6處水資源回收中心及65處新建建築工地取用次級用水。

盧秀燕表示，今演練模擬各種停水情境，一發現問題就加以改善，比如臨時取水站快沒水時，區公所、里長等單位務必通知自來水公司補水，避免民眾久候卻取不到水，並維持取水排隊秩序。她也請29區長協助通知里民停水與取水資訊，全力服務市民；另因連續2天停水對民生、公司行號、攤販營業都有影響，民意代表已向中央建議供4停1措施，目前正持續向中央積極爭取中。

西屯區長陳寶雲指出，演練包含發布停水資訊、廣播通知、行動不便獨居長者關懷送水、取水點排隊宣導、供水站維持秩序、供水站水源不足通報及水情恢復正常7大情境，提醒市民提早儲水備用，勿停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局長張峯源指出，市府已做好準備，自來水公司於密集供水區平均1里有1處臨時供水站，全市338處駐點供應民生用水，民眾只要沒水即可取用，水公司也會及時補水，呼籲市民齊心抗旱，落實用水分級，為節水共盡一份心力。

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