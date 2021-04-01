入主52台挨批「虧損全民買單」　華視3點聲明反擊

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華視聲明指出，如同所有的民營企業公司一般，華視公司所有的人力、營運成本及相關支出，一分一毫均由公司營運及賺取而來，所謂用全民納稅錢買單之說，純屬無稽。華視在公廣集團中，因民股遲遲無法解決之公廣定位問題由來已久，亦盼能早日能成為名符其實的公廣集團成員，在不受財團及外力干預下，提供全民優質乾淨又客觀真確的新聞內容。
媒體指稱華視在虧損狀況下，卻因通過52台一案開始增補人力。華視聲明中第二點提及：「如一般企業之投資規畫。此次華視爭取進駐新聞黃金頻譜，有信心能在3年之內透過此區段高注目高收視帶來的商業收益，挹注新聞內容之產製。然欲達到此目標，自然必須先投資相關人力及硬體成本以因應公司投資營運規畫，展現打造優質新聞內容之規畫。絕非該媒體倒因為果混淆視聽之說。」
聲明中第三點強調，華視規畫3年增補人力及硬體之期程目標，是盼精益求精更加豐富提升新聞品質與內容，相關增補期程亦為配合相關營運之規畫。「華視新聞無論是內容製播能力等等絕對堪稱優質新聞領頭羊，絕非特定政治人物口中而言不及格考生抑或是劣質品……遑論其誣指之政治指導為行政院介入等不實之言。」
華視聲明：
一、
華視雖隸屬於公廣集團一員，因民股未買回等問題，致政府從未編列如公視捐助款之預算。故如同所有的民營企業公司一般，華視公司所有的人力、營運成本及相關支出，一分一毫均由公司營運及賺取而來，所謂用全民納稅錢買單之說，純屬無稽。
承上華視在公廣集團中，因民股遲遲無法解決之公廣定位問題由來已久，亦盼能早日能成為名符其實的公廣集團成員，在不受財團及外力干預下，提供全民優質乾淨又客觀真確的新聞內容。
二、
特定媒體指稱華視在虧損狀況下，卻因通過五十二台一案開始增補人力。如一般企業之投資規劃。此次華視爭取進駐新聞黃金頻譜，有信心能在三年之內透過此區段高注目高收視帶來的商業收益，挹注新聞內容之產製。然欲達到此目標，自然必須先投資相關人力及硬體成本以因應公司投資營運規劃，展現打造優質新聞內容之規劃。絕非該媒體倒因為果混淆視聽之說。
三、
華視新聞的優質內容有目共睹，近年除獲國內許多重大新聞獎項肯定之外，新聞內容的正確客觀，亦頗受好評，遑論其誣指之政治指導為行政院介入等不實之言。且承上所言，華視新聞原有之直播時段及人力操作已運作多年，再加上公視優質節目進駐讓華視新聞內容更多元豐富。規劃三年增補人力及硬體之期程目標，是盼精益求精更加豐富提升新聞品質與內容，相關增補期程亦為配合相關營運之規劃。華視新聞無論是內容製播能力等等絕對堪稱優質新聞領頭羊，絕非特定政治人物口中而言不及格考生抑或是劣質品！