運費侵蝕午餐費用　偏鄉校不到7成使用3章1Q食材

（中央社記者陳至中台北1日電）偏鄉學校家長繳交的營養午餐費用，受到運費、人事成本的侵蝕，真正用在食材的金額低於都會區，不到7成偏鄉校使用「3章1Q」食材。教育部表示，政府將投入新台幣35億元改善。





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行政院會今天通過教育部與農委會「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，提高食材補助費用、補助學校興建中央廚房；學生食材補助每人每餐由6元提高至10元。





教育部國民及學前教育署署長彭富源在行政院會後接受媒體聯訪表示，偏鄉學校最大的困境，一是地處偏遠，食材運費成本高，廠商也不見得願意送；二是學校規模較小，廚工薪資占午餐費用比例偏高。





上述兩項困境，都侵蝕了午餐食材的採購費用，影響食材品質與衛生安全。根據教育部統計，一般學校高達9成使用「3章1Q（有機、產銷履歷、台灣優良農產品標章、農產品生產追溯QR code）」食材，但偏鄉學校卻只有68%使用。





彭富源表示，行政院會今天已通過「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，把地方上長期無法解決的問題，用中央和全國的力量擔起來。將興建137座中央廚房，以「大校帶小校」的方式，將煮好的營養午餐在30分鐘內送到各校，確保新鮮和衛生，總計服務552校。





然而，對於位置更遠的偏鄉，可能車程30分鐘內都沒其他學校，還是由各校自己煮午餐，但會推動「食材聯合採購」，讓多個學校一起招標，一來提升經濟規模，二來也減輕學校的行政負擔。這項策略估計會有82群、336校適用。





彭富源表示，全國偏鄉學校約有10萬名學生，加上不屬偏鄉、但較偏遠的學校，也會納入這項計畫之中，另有2萬名學生受惠。總計會服務到12萬人，「將偏鄉整體覆蓋住。」





除了讓學生吃的健康、安心，教育部也會增加補助偏鄉廚工薪資經費，從現在一人一年約30萬元，增加到35萬元。





彭富源表示，興建中央廚房、冷鏈設備經費約35億元，未來經常性的人力、維運經費，每年約7.3億元左右，希望讓全國學生都能吃到熱騰騰的午餐，且吃得飽又吃得好。（編輯：陳政偉）1100401



