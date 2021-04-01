磋商旅遊泡泡超謹慎　越南傾向疫苗打好打滿

（中央社記者陳家倫河內特稿）台帛旅遊泡泡今天首發，台越旅遊泡泡有望成為新目標。但越南卻態度謹慎，至今未與他國磋商旅遊泡泡，反而傾向「疫苗護照」架構，台灣若盡快普及施打疫苗，能夠握有前往各國旅遊的最佳籌碼。





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帛琉旅遊泡泡首發團今天啟程，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，已一年沒出國的台灣民眾無不希望能「連環泡」，一路推進更多國家與地區，過程中越南屢遭外界點名。





越南原本自我防疫滴水不漏，孰料今年1月底爆發新一波本土疫情，局勢至今才稍獲控制，因此目前對開放國際觀光的態度保留；此外，在全球疫苗短缺情況下，對越南來說，比開放國際觀光更優先的國安問題是開拓疫苗來源。





就在台灣點名與越南旅遊泡泡的第一時間，越南外交部3月11日面對中央社的詢問並未正面回答，而是再次提到越南於去年9月批准的「越台復航方案」，接著說明越南目前正在研議的「疫苗護照」措施。





根據越南外交部的回答，越南的政策架構是，在目前僅越南有定期航班飛往台灣的情況下，先求恢復台灣飛往越南的定期航班，之後再於「疫苗護照」基礎上逐步放寬入境旅客的來源地。而越南開放國際旅客的措施也將依循這個脈絡部署。





最新消息是，越南媒體3月31日報導，越南民航局（CAAV）已研議7月率先恢復台灣、日本、韓國這些重要外資國飛往越南的定期航班，但旅客入境後仍須「自費隔離15天」；越南隨後將在「疫苗護照」架構下，9月再逐步規劃入境越南的定期航班。





與仍須隔離15天的「越台復航方案」相較，越南民航局目前研擬的「疫苗護照」措施指出，旅客入境時只要持有COVID-19陰性篩檢證明與越南認可的國際疫苗接種證書就可免於集中隔離，但仍須在居住地自主隔離7至14天。





至於台灣寄望的旅遊泡泡模式，越南方面認為很有創意，然而越方目前暫無與任何國家、區域就一般觀光客所適用的旅遊泡泡方案進行磋商，僅曾於去年底和新加坡討論過要開放外交、商務泡泡。





越南業界觀察，若台灣想搶得越南旅遊泡泡頭香，雖不是不可行，但恐怕要考慮仍需自我隔離的困擾而徒具象徵意義，而雙方的防疫壓力、疫苗普遍施打的免疫效果，才是雙方同意旅遊泡泡的考量重點。





以帛琉作為對照組，首先台灣與越南並無邦交，再者，台灣亦非東南亞國家協會（ASEAN）成員國；此外，帛琉泡泡背後有美方助力，越南則宣稱奉行獨立自主、多邊化的對外政策。





越南業界人士分析，從如何落實防疫措施而言，台灣未與他國接壤，而越南地形狹長，與中國、寮國、柬埔寨都有上千公里的陸路邊界，邊防人員每天都在邊界阻擋上百名偷渡客，雙方防疫壓力差很大。





這位人士建議，若台灣民眾真想來越南旅遊，建議順著「疫苗護照」政策走困難最少，也最省事。





值得注意的是，越南民航局提出的「疫苗護照」措施有但書，即須視越南的疫苗接種進程，及大規模接種後對社區免疫力的評估而定。在全球疫苗短缺情況下，越南正疲於開拓疫苗來源，前方變數仍多。





對台灣來說，政府已經展開施打疫苗，不如思考盡快普及民眾接種疫苗，不但讓民眾在握有「疫苗護照」的最佳籌碼下行遍全球，成為各國歡迎入境的國際旅客，更能為台灣「防疫模範生」的美名再添光芒。（編輯：韋樞）1100401



