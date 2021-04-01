NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

BBC記者離中來台　華春瑩：跑什麼？中國會保護他

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-01 16:17:33｜2021-04-01 16:46:17

華春瑩/中國外交部發言人
▲中國外交部發言人華春瑩反問離開北京的《BBC》記者「跑什麼呢？」，強調外媒對中國新疆的報導為抹黑。（圖／翻攝自影片）
英國《BBC》駐中國記者沙磊（John Sudworth）近日改派至台灣，他表示，北京施加的威脅日益漸增，才令他離開居住長達9年的中國。先前，沙磊對新疆維吾爾族族議題進行報導，並深入「再教育營」拍攝，但中國方面指控沙磊刻意抹黑，製作假新聞。對於沙磊離開一事，中國外交部發言人華春瑩昨（31）日表示，如果沙磊真的覺得受到威脅就應該報警，中國也會保護他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《BBC》報導，沙磊曾經深入報導新疆「再教育營」，也在近年十分關注香港、台灣局勢。然而沙磊表示，其在中國的期間持續受到監視，採訪過程中也被執法人員關切。在與《BBC》討論之後，沙磊認為繼續待在北京並不安全，決定攜家前往台灣。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲BBC駐中國記者沙磊曾經深入報導新疆「再教育營」、香港議題，並在2020年總統大選後專訪蔡英文。（圖／翻攝自Twitter）
對於沙磊離開中國至台灣一事，中國外交部發言人華春瑩昨（31）日表示，中方在沙磊的記者證即將到期時，才得知他已離境，沙磊離境前並未以任何方式告知中方部門原因，也就是說，沙磊離職前沒有履行外國記者應該進行的手續，是「不辭而別」。

至於新疆一些民眾、實體先前計畫就沙磊報導的新疆新聞，以假新聞的名義起訴對方，但華春瑩強調，這完全是民間行為，是民眾用法律手段維護自身榮譽和利益，並非中國政府指導。華春瑩認為，如果沙磊覺得自己的報導公正客觀，應該要勇敢應訴，然而沙磊卻逃跑了。華春瑩反問「他跑什麼呢？」沙磊若是真的受到威脅就應該報警，中國會保護他的安全。

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
57.14%42.86%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.89%68.11%
2021-03-26-2021-04-01
即時
推薦閱讀