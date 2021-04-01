大武山下走相逐六堆運動會特展記者會 了解客庄文化
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-01 18:43:22
今適逢六堆300年，客家委員會客家文化發展中心特別推出「六堆運動會」特展，今（1）日在六堆客家文化園區開展，由客家委員會副主委鍾孔炤、客發中心主任何金樑、高雄市客委會主委楊瑞霞、台南市客委會主委古秀妃，六堆地區多位鄉區長、議員及參與六堆運動會傑出教練、運動員共同參與，透過展示深入了解南台灣客庄共同文化記憶。
客家委員會副主委鍾孔炤表示，4月1日六堆園區第一特展室開展「六堆運動會特展」，一方面是為即將於4月10、11日在美濃國中登場的「第56屆六堆運動會」暖身，同時也希望帶領民眾透過展示瞭解300年來六堆人為保衛家園、維繫文化認同所做的努力。
4月3日辦理六堆超級馬拉松異程接力賽，由12鄉區透過團隊接力合作完成賽程，亦是六堆客庄團結的展現方式。
客委會客發中心主任何金樑表示，本次展覽以豐富的文獻與互動展示手法呈現，其中也將客家委員會客家文化發展中心典藏的第一屆六堆運動會秩序冊展示，並將該中心出版之繪本《六堆運動會的秘密》製作成動畫，展場中也形塑出網球、排球、田徑、拔河與趣味競賽的場景，讓民眾能夠身歷其境。
六堆運動會於1948年至今已有73年歷史，雖中間因政治及經濟因素停辦18年之久，但在1966年忠義祠重修完工後，加上臺灣整體經濟成長，由六堆民間人士共同發起支持之下，第2屆六堆運動會在美濃國中恢復舉行。
日後運動會以「中、先鋒、前、後、左、右」的順序，由各堆輪流主辦，各堆舉辦六堆運動會時，不僅是單純地作為主辦方，更希望能徹底展現出自鄉特色，舉辦六堆運動會已成為榮耀的象徵。