沙鹿台電高壓設施阻路口 蔡其昌、陳柏惟會勘促改善
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-01 16:48:36
台中市沙鹿區台灣大道六段726巷口為通往都會公園步道及沙鹿登山健行自行車步道之重要道路，來往遊客及大客車通行常因台電高壓電桿緊鄰巷口而無法順利通行。立法院副院長蔡其昌、立法委員陳柏惟今（1日）邀集台灣電力公司台中區營運處長黃明舜、市議員楊典忠、王立任、張家銨及台中市政府建設局養護工程處海線工程隊長蘇佳禾等人到場會勘，將由台電公司辦理電桿遷移改善作業，預計今年九月底前完工。
蔡其昌表示，許多鄉親向反映，台電電線桿正好擋住沙鹿登山步道通行路口，但裡頭涉及高壓、低壓電路問題，今特別邀請台電公司前來研議後續電路繞道計畫，在安全無慮的前提下將電線、電桿改道，解決人民問題是我們身為民意代表最重要的任務。
陳柏惟說，台電電線桿擋住台灣大道726巷口，對前來運動、爬山的民眾安全上造成疑慮，今邀請台電及地方民代進行會勘後順利得到解決，未來將高壓、低壓電路改道，鄉親們通行問題將得到改善。
台電公司黃明舜處長也說，台電公司將針對該區域電桿進行系統性調整，台灣大道六段726巷口電桿(GE72)將往北遷移15米，同時將高、低壓架空線路及地下電壓線路拆除。原高、低壓架空線路改由台灣大道六段700巷電桿(HD26)以地下供電引接回台灣大道六段726巷內電桿(HE02)，預計今年九月底前完工。