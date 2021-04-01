公視下課花路米兒童節獻禮 學童體驗奇美博小館員好驚喜
記者林怡孜/台南報導
2021-04-01 16:54:35
公視的長壽兒少節目「下課花路米」，從2001年開播至今已20個年頭，是個深受大人小孩喜愛的城鄉探索節目。節目主持人小兵、湘涵、亞里帶領過上萬個孩子上山下海，走訪不同鄉鎮，三人不僅紅遍兒童界，節目更是金鐘獎常勝軍。現正播出的「博物館大驚奇」系列第二季，邀請了台南白河區大竹國小學童成為一日小小實習館員，體驗節目中呈現的博物館精采幕後。今（4月1日）兒童節前夕，公廣集團董事長陳郁秀及奇美博物館基金會董事長郭玲玲、奇美博物館副館長廖婉如一同出席記者會，同時也是知名音樂家的陳郁秀亦獻上一首「望春風」鋼琴演奏，為幕後探索導覽揭開序幕。
陳郁秀表示，「下課花路米」這次推出「博物館大驚奇」系列第二季，介紹博物館的珍貴典藏及幕後秘密，希望藉此觸發兒童的好奇心，引發不同面向的學習。她並分享小時候爸媽常帶自己去博物館或者去聽音樂會，那樣美好的經驗她也希望傳承下去。有四個孫子的陳郁秀同樣也會帶孫子們到處去看展、看畫，由生活中接觸美感。她說，教育就是多給孩子各種機會，在無形當中播下的種子，就會有發芽的機會。
廖婉如表示，很開心博物館的故事可以透過「下課花路米」的節目讓更多人了解，博物館的典藏與展覽除了拓增孩子視野、培養美學素養，更重要的是分享的精神。她說，奇美博物館創辦人許文龍因為小時候參觀博物館而深受感動，因而萌生未來要蓋一座博物館的念頭，也希望每個來參觀的孩子都能在這裡獲得啟發，讓奇美博物館成為下一代孕育夢想的搖籃。
此次受邀的大竹國小五、六年級同學前來體驗博物館的幕前幕後，包括藝術、樂器等常設展廳，以及典藏幕後的工作空間、提琴中心等。大竹國小學務組長翁巧芬表示，感謝公視及奇美博物館的邀請，大竹國小的學生平日練習十鼓隊，對於奇美博物館裡豐富的樂器收藏十分好奇，尤其可以體驗平時接觸不到的幕後工作更是感覺新鮮有趣，這次博物館幕後探索活動，一定可以讓孩子學到更多，激發對藝術的興趣。
下課花路米–博物館大驚奇」將在4月5日晚間6點於公視頻道播出【傳遞幸福的博物館：奇美博物館】，當日晚間7點可上【公視兒少】YouTube頻道（https://pse.is/39q7pl）線上收看，或註冊公視+（https://pse.is/3dszs3）免費觀賞。