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歡度「國際級」兒童節 葳格小學變身奧地利師生偽出國

記者金武鳯/台中報導

2021-04-01 17:08:32

歡度「國際級」兒童節 葳格小學變身奧地利師生偽出國
▲歡度「國際級」兒童節，台中市葳格小學變身奧地利，師生體驗奧地利音樂藝術饗宴。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.1)
迎接兒童節，台中市葳格小學今天推出「國際文化周」；校園變身美麗國度奧地利，師生換穿日耳曼傳統服裝，漫步色彩繽紛「克林姆」大道，聆聽悠揚管弦樂、享用歐陸美食，親身體驗奧地利文化風情，就像似「打開世界之窗」，歡度不一樣兒童節。

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位於西屯區的葳格小學今天很「歐洲」。邁入校園，入目是穿堂地上由一幅幅克林姆風格畫作，併接而成的「克林姆」大道，師生穿著日耳曼服飾漫步其中，彷如置身歐洲偽出國。原來這是葳格小學一年一度配合兒童節舉辦的「國際文化周」，透過融入式活動，帶領學生認識世界，與世界接軌。

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▲ 葳格小學配合國際文化周，全校學生合力創作克林姆風格畫作，上千作品併接成克林姆大道，繽紛多彩。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.1)
 

葳格小學校長過修齊表示，葳格已陸續舉辦德國周、日本周等，今年規畫德語系的日耳曼民族，以奧地利國家為主題。開學以來即配合課程安排，籌備這項「國際文化周」活動，包括課堂上認識奧地利文化，美術課指導學生認識奧地利知名畫家「克林姆」，並各自發揮創作。師生總計畫出上千幅作品，全化身繽紛多彩的「克林姆」大道，讓人驚艷。

▲葳格小學變身奧地利，呼應維也納是音樂之都，師生露天聆賞管弦樂，歡樂快樂兒童節。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.1)
▲葳格小學變身奧地利，呼應維也納是音樂之都，師生露天聆賞管弦樂，歡樂快樂兒童節。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.1)
 

此外，在文化主題教學中，全圍繞「食衣住行育樂」，包括開放師生穿扮日耳曼民族風服飾，安排管弦樂團演奏「莫札特」音樂。中午則將奧地利美食端上餐桌，是主廚為師生精心料理的奧地利炸豬肉排、牛角麵包及蔬菜湯等，讓師生品嘗一餐道地歐陸饗宴。

▲葳格小學的奧地利之旅，壓軸是品嘗歐陸美食，由校長過修齊陪伴師生享用。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.1)
▲葳格小學的奧地利之旅，壓軸是品嘗歐陸美食，由校長過修齊陪伴師生享用。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.1)
 

葳格強調，立足台灣，放眼世界，培養具有國際視野孩子，是葳格辦學宗旨。本年度從德語文化出發，走入日耳曼民族的「奧地利」，讓學生體驗奧地利風情文化，期待藉由兒童節國際周相關課程與活動，開啟「世界之窗」，讓學生擴大觀念與視野，與世界接軌。

 

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