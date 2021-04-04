三重超美IG花牆免費拍 超萌「羊咩咩」成必玩景點
The China Post/綜合報導
2021-04-04 23:45:00
根據The China Post報導，國旅正夯的疫情時代，除了在週末假期中到外縣市兩天一夜之旅之外，也不能錯過住家附的散步景點。由新北高灘處悉心照料的三重「荷花公園」，在春暖花開的季節中開滿一整面「杜鵑花牆」，連綿長達100公尺的花牆讓三重人搶先拍個不停。
於機場捷運A2三重站下車步行約15分鐘就能抵達三重荷花公園，在荷花池畔旁可以看見一整面杜鵑花牆，紅花、粉花、白花互相交織出春天的朝氣，整個花期從3月一路到5月不間斷，為三重人打造最美的賞花秘境。
此外，也特別賞完花之後，再步行約100公尺到親水公園「羊咩咩的家」和16隻可愛的羊咩咩互動，每天上午10點至10點半、下午4點至4點半兩個時間還會有餵羊人在現場免費發放牧草，讓小朋友來個近距離體驗。
三重荷花公園
地址：241新北市三重區疏洪十二路
交通資訊
1、機場捷運A2三重站下車可至新北大都會公園，約步行15分鐘可至荷花公園
2、搭乘客運299、520、615、618於中山路、中華路口下車後步行約10分鐘
文章最早出現於Taipei Walker
更多新聞請看The China Post