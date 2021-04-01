黎智英等人遭定罪 陸委會譴責打壓異己與殘害民主作為
記者余祥／台北報導
2021-04-01 17:27:11
壹傳媒創辦人黎智英等民主派人士參與2019年反送中運動集會和遊行，今（1）日被法院裁定組織及參與非法集結罪名成立。陸委會副主委邱垂正說，對於香港民主人士境遇，以及香港情勢沈淪到今日地步，感到無比沈痛，陸委會嚴正譴責打壓異己與殘害民主作為，當權者企圖擴散寒蟬效應，無法阻擋普世價值的大勢所趨。
邱垂正說，黎智英等人都是長期從事香港民主運動、令人敬重的人物，港府先是剝奪集會遊行權利，現在又對這些和平、理性表達訴求的人定罪，但當權者企圖擴散寒蟬效應，無法阻擋普世價值的大勢所趨。
至於美國國務卿布林肯維持前任政府評估，向國會認證香港不再擁有高度自治，不符合美國法律下特殊待遇，是拜登政府對香港情勢的重大表態。
邱垂正指出，政府對香港政策與定位，除會通盤考量香港與兩岸情勢，以及中共與港府作為，也會考量主要國家政策動向，陸委會持續密切注意相關情勢發展，檢視研修現行涉港法規，評估並適時進行必要因應措施。
邱垂正說，政府聲援港人自由民主，採取多項具體行動，包括成立台港服務交流辦公室，依據既有法律規範與公私協力方式，務實處理港人人道援助關懷事宜，持續精進港人來台居留定區的制度與法規，希望因應香港實際情況，透過制度性機制與力量給港人實際支持與協助。