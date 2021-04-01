台鐵最美區間電聯車啟航　車頭燈點亮像張微笑的臉

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蔡英文指出，基隆是台灣鐵路最早的起點，也是縱貫線的第一站，EMU900型的電聯車被稱作是最美區間車，不只是內裝舒適美觀，車頭燈點亮後就像是一張正在微笑的臉，相當受到鐵路迷的歡迎，有了新一代的列車，不僅提高運輸能量，也會提升行車安全；此外，也藉由新車首航的機會，呼籲全體國人一起搭乘最美區間車，來感受基隆的不一樣。
蘇貞昌說，他從小就是搭火車上學，他對鐵路了解是親身體驗，從鐵皮車廂、藍皮回憶到光華號、莒光號、自強號，他是真正火車的消費者和乘客，也是監督者和建設推動者，今天只是成果之一，未來要做的事情還很多；旅客需要甚麼樣的火車和運輸載送，簡單二句話，就是「要買有票，要座有位，安全準時到」。
林右昌表示，蔡英文總統是有史以來最支持力挺基隆發展建設的總統，上任迄今已來基隆不下13次之多，蘇貞昌也來3次，另交通部長林佳龍對於基隆的支持也都不在話下；對基隆鄉親而言，區間車是非常重要的通勤工具，但過去一直苦於尖峰時段的運能跟運量，今天有這麼好、這麼漂亮的區間車，運能又提升了40%，對所有的通勤族來講，可說是一大佳音。
林右昌也向總統報告，基隆城際轉運站將會在今年的下半年完工啟用，包括市公車、國道及省道客運、台鐵以及未來的捷運，都將整合在一起；國門廣場將在4月動工，第一期的工程會在9月完工，東岸郵輪旅客大樓將在4月底會完工，預計最慢在5月就可以邀請總統、院長跟部長來基隆啟用剪綵。