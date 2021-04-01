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小確幸！政院拍板節能家電退稅優惠延長2年

記者劉育辰／台北報導

2021-04-01 17:32:48

好康又來了　中市節能家電補助受理申請
▲行政院1日拍板通過《貨物稅條例》修正草案，將購買節能家電最高可減徵貨物稅2,000元的適用期間再延長2年。（圖／NOWnews資料照）
行政院院會今（1）日通過《貨物稅條例》修正草案，將購買節能家電最高可減徵貨物稅2,000元的適用期間再延長2年，到2023年6月14日止。行政院院長蘇貞昌表示，這項政策在過去，1年就可為台灣省下4億度電、減少22萬公噸碳排放，所以持續鼓勵民眾使用節能電器，既省錢又環保。

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行政院在今日的院會中，通過《貨物稅條例》第11條之1修正草案，凡購買經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機等節能電器，非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅2,000元，適用期間延長2年，到2023年6月14日止。

行政院發言人羅秉成在會後記者會中轉述表示，蘇貞昌提到，這項政策從2019年6月實施至今，對促進節能減碳成效卓著，1年就能為台灣省下4億度的電，相當減少22萬公噸的碳排放量，同時也減輕民眾負擔。所以修法將購買節能電器最高減徵貨物稅2,000元的優惠再延長2年，持續鼓勵民眾鼓勵節能電器，既環保又省錢。

財政部則指出，據經濟部評估，目前10年以上老舊冷暖氣機及電冰箱還有1,242萬台，占家庭現存數量比率達42.72%，有再延長實施這項措施的正面效益。而修正草案也將核轉立法院審議，會與經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通，盼早日完成修法。

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