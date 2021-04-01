獨／不堪長期照護老媽?推到公園扔了!
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-01 17:43:23
台中市西區大忠南路一處小公園內日前驚傳兒童滑梯上躺著一位七旬老婦，斷氣多時，警方循監視器調查，竟然是老婦人的兒子深夜推輪椅將老婦推至公園內，將老婦棄置在兒童滑梯上。究竟老婦是生前被遺棄致死?或是死後被棄屍?檢警昨日進行化驗調查!居鄰居表示這是一件弱勢家庭的長照悲歌。
台中市西區大忠南路與五權五街口的一處小公園內，3月24日清晨有早起運動的民眾發現兒童滑梯上躺著一位老婦，老婦雙眼緊閉一動也不動，好似在睡覺，由於不動的時間太久，引起民眾擔心而報案。
第一分局警方趕抵現場調查，証實老婦已經氣絕多時，趕緊通知救護車送往醫院，同時進行調查。老婦身上沒有外傷，也無任何証件，公園內民眾也表示不認識她，暫時以無名屍處理。之後警方調閱附近路口監視器追查，查出當天深夜有一名男子推著輪椅，將老婦推到公園內，再將老婦抱到兒童滑梯上躺置。警方連日追查，終於追查出推輪椅的男子是老婦的兒子。
警方發現男子家庭生活困頓，無正常工作，精神反應與談吐亦顯示有問題，對為什麼要將媽媽推放在滑梯上交待不清，老婦被推到公園前是生是死?也講不清楚，由於刑責不同，檢警昨日進行解剖，以釐清案情。