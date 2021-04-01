高雄邁邁市長合體新竹小智市長 逛壽山動物園、看海景
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-01 17:43:48｜2021-04-01 17:50:42
去年10月高雄市長陳其邁到新竹動物園參訪，與新竹市長林智堅共同見證兩市動物園簽約締結為姐妹園，今（1）日換新竹市長林智堅到壽山動物園，兩人除了一起探訪從新竹借展的絨鼠家族新生寶寶之外，兩位市長並一同參訪壽山情人觀景台，一起合照看海景。
新竹市長林智堅表示，新竹市立動物園是全台灣原始現存最久的動物園，1936年成立，過去有很長的時間，新竹市立動物園相當沒落，在蔡總統支持之下，新竹市政府啟動了動物園的再生計畫，新竹市立動物園及高雄壽山動物園也在去年締結為姊妹動物園，也知道陳其邁市長啟動了壽山動物園的新動物園運動，現在新竹市立動物園有壽山動物園的羊駝，在壽山動物園也有來自新竹市立動物園的絨鼠。
林智堅說，希望藉由兩座城市動物園的改造，強化城市之間的交流，到壽山動物園之前也特別到高雄流行音樂中心去參觀，因為新竹市現在也要蓋一個國際展覽中心，另外新竹市未來有大新竹輕軌的計畫，所以也特別體驗了一下高雄的輕軌，都是希望藉由城市之間的交流，讓台灣更好。
陳其邁則笑說，林智堅市長到高雄最主要的目的是來探望住在壽山動物園的新竹市民「絨鼠」，絨鼠家族日前又添了一位新的成員，兩個城市不只在動物園，以及城市的治理有很多交流經驗，新竹市剛舉辦完台灣設計展，明年的台灣設計展則換到高雄來，所以兩個城市不管在各層級的交流，都有互相大家彼此學習的機會，也要特別感謝林智堅市長把壽山動物園借展到新竹動物園羊駝的「咖啡」、「拿鐵」照顧得非常好。
被問到動物園的動物老化問題該如何解決？陳其邁說，就是動物園的彼此交流，像壽山的羊駝跟新竹的絨鼠，大家分享不同經驗，想看絨鼠的就不用跑到新竹，就可以在壽山看，頻繁交流，壽山動物園的獸醫師與保育員對於動物們的「長照」有很豐富的經驗，上次到新竹的時候也跟林智堅講好，就是不僅動物園動物交換那麼簡單的事情，包括照顧動物，讓牠們能夠有更好的生活環境，這個都是大家彼此在學習的地方。
林智堅則指出，新竹市立動物園在改造的時間，承蒙台北市立動物園及壽山動物園都給予很多協助，其實不必擔心這樣的事情，因為除了這三個公立動物園之外，台灣也還有其他私立的動物園，園和園之間動物的交流非常地多，也想要呼籲所有的國人，到動物園來不僅是看這些動物，其實有一個更重要的意義，因為它是一個「生命教育」的場域，除了認識這些動物之外，也要尊重這些動物。