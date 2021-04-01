在地深耕十年 修平科大高格局奪《遠見》USR首獎

由《遠見雜誌》舉辦的2021第2屆大學社會責任獎評選出爐，修平科技大學農業地方創生系統勇奪「在地共融組」首獎，這對工科見長，沒有農業相關科系的修平科大而言，可說是深耕十年有成，殊為難得，《遠見雜誌》將於4月8日舉行頒獎典禮。

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教育部推動「大學社會責任實踐計畫」，《遠見雜誌》舉辦USR大學社會責任獎，鼓舞落實社會實踐行動方案。《遠見》借鏡「教育部大學社會責任推動中心」做法，不以學校為評鑑單位，選擇以「優良USR方案」為評選主軸，降低學校屬性、類型、地域的差異化影響，且避免使用整體性量化指標進行「全校型評鑑」，務求公平公正。

▲修平科大推動虛實整合行銷模式，「把貨帶進都市」，拓展行銷通路，以解決產銷失衡問題。（圖／修平科大提供）

本屆參與決選共計有142件方案，角逐五大獎項。今天公布評選結果，修平科技大學USR深耕型計畫「農業地方創生系統」，脫穎而出，獲得參賽方案最多的「在地共融組」首獎，師生與有榮焉。

修平科大校長陳建勝表示，修平科大USR第二期「農業地方創生系統」，是在第一期計畫基礎下推動。可說整合了全校各系專業，深耕在地十年，多面向提出解決農業問題的可行方案，終能協助各地農業創生，造福地方，獲獎是對師生專業奉獻的肯定，名副其實。

▲修平科大整合了全校各系專業，深耕在地十年，多面向提出解決農業問題的可行方案，終能協助各地農業創生，造福地方。（圖／修平科大提供）

修平科大USR計畫鎖定「農業地方創生系統」，前後二期，持續推動農業創生服務結合創新課程及競賽，協助商品開發、品牌建立、拍攝宣傳影片暨深度遊程規劃，以解決缺乏價值問題。

其次，持續推動農作體驗服務及活動，以解決農業缺工問題。還有擴大虛實整合行銷模式，「把貨帶進都市」並拓展行銷通路，以解決產銷失衡問題。持續盤點發掘並結合在地人文特色及資源，辦理大型特色主題活動，「把人帶到地方」，推廣地方特色提升知名度，以解決缺乏知名度問題。

最重要的是，建立「在地共好生活圈」，透過活動及農藝照護提升老年生活品質，以解決人口老化問題；對於農業偏鄉缺乏創生整合及經費，以「甲安埔六級產業加值計畫」為主題，協助外埔區地方創生計畫申請，以農業創生地方產業，吸引人才回流。