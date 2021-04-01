中國爆大量監控外國人、維吾爾族　5歲童被列恐怖份子

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一些民間的團體在去年（2020）年底從事駭客活動，意外發現上海公安局監視行動的110萬份相關紀錄，相關數據已經交給澳洲國安部門、《ABC》以及其他少數國際媒體。
這個被代稱為「維吾爾恐怖份子」（Uyghur terrorist）的數據庫，是在Internet 2.0平台上被發現，Internet 2.0首席執行官（CEO）波特（Robert Potter）表示，這些文件看起來僅僅是大規模監視系統或者更大數據庫的冰山一角。
波特指出，從目前掌握的資料來看，整個監視行動的系統比其他民主國家要先進的多，展示了中國如何在法律和政治掌控的範圍內掌控所有數據。
《ABC》掌握的數據顯示，成千上萬人正受到上海公安局的監視，個人資料包括面部辨別特徵、外國移民資料以及車牌號碼，此外檔案還包括上萬名維吾爾族人的資料，不乏監視和詢問的相關紀錄，一些維吾爾族人年紀甚至只有5歲。
外國公民方面，數據資料最早可追溯至2017年，共有5000多名外國人的護照資料、照片都在出入境上海時被納入公安局數據庫。其中，可以發現在澳洲具有影響力的知名人物，例如前外交官、國家情報機構負責人米勒（Geoff Miller）。其他還有澳洲電信（Telstra）、澳洲國民銀行（NAB）、安永會計事務所（Ernst & Young）、澳洲國家寬頻網路公司（NBN Co）等高層，這些人擁有訪問關鍵技術、敏感訊息的權限。
澳洲智庫戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深研究員霍夫曼（Samantha Hoffman）指出，中國其他城市省份也有類似的監控系統，儘管沒有證據表明為什麼要標註這些澳洲公民，但它代表未來中國官員可以追蹤境內任何一個外籍人士的風險。