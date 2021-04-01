NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國爆大量監控外國人、維吾爾族　5歲童被列恐怖份子

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-01 18:15:17

中國 監視器 China's surveillance
▲一群民間駭客去年年底找到上海公安局的資料庫，揭露公安部門大規模監控外籍人士、維吾爾族的內幕。（圖／美聯社／達志影像）
澳洲廣播公司（ABC）今（1）日報導指，中國上海公安局近日遭到駭客入侵，揭露中國當局如何監管境內外籍人以及維吾爾族人，《ABC》取得的名單就包括161名澳洲公民，其中不少人為前智庫主管、政府官員和商業高層等具有影響力的大人物。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上海公安局被認為擁有強大的情報能力，以及足以控制外籍人士的功能，澳洲當局目前已經正在調查，上海公安局（PSB）是否真的在監視特別標註的澳洲公民。被標記的161位澳洲公民是在2018年時入境上海浦東機場時被特別標記，原因不明。

一些民間的團體在去年（2020）年底從事駭客活動，意外發現上海公安局監視行動的110萬份相關紀錄，相關數據已經交給澳洲國安部門、《ABC》以及其他少數國際媒體。

這個被代稱為「維吾爾恐怖份子」（Uyghur terrorist）的數據庫，是在Internet 2.0平台上被發現，Internet 2.0首席執行官（CEO）波特（Robert Potter）表示，這些文件看起來僅僅是大規模監視系統或者更大數據庫的冰山一角。

波特指出，從目前掌握的資料來看，整個監視行動的系統比其他民主國家要先進的多，展示了中國如何在法律和政治掌控的範圍內掌控所有數據。

《ABC》掌握的數據顯示，成千上萬人正受到上海公安局的監視，個人資料包括面部辨別特徵、外國移民資料以及車牌號碼，此外檔案還包括上萬名維吾爾族人的資料，不乏監視和詢問的相關紀錄，一些維吾爾族人年紀甚至只有5歲。

外國公民方面，數據資料最早可追溯至2017年，共有5000多名外國人的護照資料、照片都在出入境上海時被納入公安局數據庫。其中，可以發現在澳洲具有影響力的知名人物，例如前外交官、國家情報機構負責人米勒（Geoff Miller）。其他還有澳洲電信（Telstra）、澳洲國民銀行（NAB）、安永會計事務所（Ernst & Young）、澳洲國家寬頻網路公司（NBN Co）等高層，這些人擁有訪問關鍵技術、敏感訊息的權限。

澳洲智庫戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深研究員霍夫曼（Samantha Hoffman）指出，中國其他城市省份也有類似的監控系統，儘管沒有證據表明為什麼要標註這些澳洲公民，但它代表未來中國官員可以追蹤境內任何一個外籍人士的風險。

▲（圖／翻攝自澳洲ABC）
▲（圖／翻攝自澳洲ABC）
 

關鍵字

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
59.46%40.54%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
32.01%67.99%
2021-03-26-2021-04-01
即時
推薦閱讀