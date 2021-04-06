特企／2021網路票選最佳地板品牌門市體驗店

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此外，有別於市場上生產與施工品質標準質量不齊等問題，打造唯一獨立培訓鋪設技術工班，並爲市場提供唯一保證360天鋪設施工保固。堅持材料與施工價格標示清楚明確、收費透明。
多元化互動門市體驗店內擁有許多設計上的巧思，除了牆面上的認證證書，讓消費者能夠更安心的使用之外，現場還有更多道具可供消費者親自測試地板性能並了解地板產品及鋪設方式。門市內還有貼心的燈源設計，根據不同燈源的選擇挑選最合適的地板。
多元化互動門市體驗店透過創新地板體驗服務深受衆多消費者所喜愛，不僅如此，爲提供全台消費者更優質的居家環境，向捷地板提供全台線上申請免費地板，以及全台免費到府丈量服務，開創地板產業先鋒，獲得高達99%好評的一致推薦，在網路上更是被票選爲最佳的地板品牌。
門市人員不僅會親自展示了多元化互動體驗服務，更有專家直言，過去地板銷售模式太過陽春，消費者無法在鋪設前對地板產品有有效認知，導致在鋪設之後會有不符合期望的事情發生。新形態的互動地板專賣店讓消費者在購買前就對地板有足夠的知識以減少消費糾紛。
市面上很多地板都有保固，但是實際上保固的只有產品本身，對於施工鋪設而言並無在保障範圍內。而真正優質的廠商會針對鋪設進行更全面的保障，這很考驗施工團隊的技術，一般的木工師傅就很難辦到，鋪地板還是要選擇有品牌的廠商。