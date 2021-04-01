龜山文化一路與復興一路 「科技執法」4月12日開跑
記者李春台/桃園報導
2021-04-01 18:30:00｜2021-04-01 18:30:46
為了改善重點路口交通安全及秩序，桃園市交通局針對龜山區「文化一路」與「復興一路」路口設置定點攝影，透過辨識車牌科技設備，儲存影像後，交由龜山分局依違規事實逕行舉發。這項科技執法將於4月12日起正式執行，龜山分局請用路人「大家守法，不會受罰」！
龜山分局表示，龜山區「文化一路」與「復興一路」路口是近國道一號林口41A交流道及往返林口長庚紀念醫院的交通要衝，全日車流量大且常有車輛未保持路口淨空或未依標誌標線行駛，導致常有車流回堵情形及交通事故頻傳。
龜山分局表示，去年開始於文化一路與龜山一路口配合運用科技執法之後，違規情形已下降不少，尤其「未保持路口淨空」及「闖紅燈」等違規情形更已大幅減少，顯示科技執法上路後民眾守法情形有漸增的趨勢，雖仍有部分駕駛人投機搶快未遵守交通規則，警方將持續加強取締。
這次接續在文化一路和復興一路口建置科技執法設備，將於110年4月12日起正式執法，透過影像偵測技術記錄車輛行駛軌跡，辨識「未保持路口淨空」及「未依標誌標線行駛」之違規車輛並錄影拍照取締，違者將依「道路交通管理處罰條例」第48條及第58條，處新臺幣600元至1800元罰鍰。