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惹惱楊雅喆　《天橋》小不點「坐導演大腿」秒消氣

記者羅凌筠/台北報導

2021-04-01 18:58:30｜2021-04-01 20:05:25

▲李奕樵（左）、楊大正靠棒球打開話題。（圖／華視）
▲李奕樵（左）、楊大正靠棒球打開話題。（圖／華視）
「小不點」李奕樵、「點爸」楊大正今（1）日出席《天橋上的魔術師》媒體茶敘，12歲李奕樵在片場惹怒導演楊雅喆，求和方式就是去坐導演的大腿，他說：「我會拿奇異筆在導演的褲子上寫『小不點專用』。」一席話讓楊大正直呼：「你很會撩！」最後楊雅喆還把那件褲子送給了李奕樵，他接著自曝還坐過孫淑媚、朱軒洋、初孟軒的大腿，笑說：「幾乎全片場的人坐過。」展現可愛的一面。

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▲楊大正希望李奕樵（左）入圍金鐘獎。（圖／華視）
▲楊大正希望李奕樵（左）入圍金鐘獎。（圖／華視）
楊大正一開始接觸李奕樵的時候，覺得他個性調皮、倔強，還擔心導演楊雅喆會不會無法操控，而正式開拍後感受到他們這些小朋友自然的魅力，他說：「尤其拍到第9、10集讓我感受到震撼，他們已經精準表演的概念和功力。」對於李奕樵的演技非常肯定。談到對於是否有信心入圍金鐘獎？楊大正說：「看到網路一片好評，我很期待看到劇中的家人奕樵和淑媚能夠獲獎。」對於自己是否能拿獎則是隨緣。

▲2021最受矚目台劇《天橋上的魔術師》導演­­­—楊雅喆。(圖片提供/公視、myVideo)
▲楊雅喆送褲子給李奕樵。（圖／公視）
談到樂團「謎路人」主唱小賀被發現陳屍愛河，楊大正說過去和小賀有幾面之緣，覺得他的樂團很棒，楊大正在大港開唱期間忙著顧小孩，和小賀沒有交集，對他的死訊感到突然，李奕樵童言童語安慰：「他去99樓了，他去找我的小黑人了，我會請他幫忙拿下來。」

 

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