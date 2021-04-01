惹惱楊雅喆 《天橋》小不點「坐導演大腿」秒消氣
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-01 18:58:30｜2021-04-01 20:05:25
「小不點」李奕樵、「點爸」楊大正今（1）日出席《天橋上的魔術師》媒體茶敘，12歲李奕樵在片場惹怒導演楊雅喆，求和方式就是去坐導演的大腿，他說：「我會拿奇異筆在導演的褲子上寫『小不點專用』。」一席話讓楊大正直呼：「你很會撩！」最後楊雅喆還把那件褲子送給了李奕樵，他接著自曝還坐過孫淑媚、朱軒洋、初孟軒的大腿，笑說：「幾乎全片場的人坐過。」展現可愛的一面。
楊大正一開始接觸李奕樵的時候，覺得他個性調皮、倔強，還擔心導演楊雅喆會不會無法操控，而正式開拍後感受到他們這些小朋友自然的魅力，他說：「尤其拍到第9、10集讓我感受到震撼，他們已經精準表演的概念和功力。」對於李奕樵的演技非常肯定。談到對於是否有信心入圍金鐘獎？楊大正說：「看到網路一片好評，我很期待看到劇中的家人奕樵和淑媚能夠獲獎。」對於自己是否能拿獎則是隨緣。 談到樂團「謎路人」主唱小賀被發現陳屍愛河，楊大正說過去和小賀有幾面之緣，覺得他的樂團很棒，楊大正在大港開唱期間忙著顧小孩，和小賀沒有交集，對他的死訊感到突然，李奕樵童言童語安慰：「他去99樓了，他去找我的小黑人了，我會請他幫忙拿下來。」