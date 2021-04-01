大甲媽起駕遶境 台中郵局限量發行媽祖金箔立體郵冊

配合大甲媽4月9日起駕遶境，台中郵局第10年與大甲鎮瀾宮聯名發行媽祖紀念郵冊。特別的是，今年採用媽祖金箔立體郵冊，限量3000冊，今天舉行過火祈福儀式。台中郵局副局長陳湘慈表示，媽祖金箔立體郵冊是台中郵局限定發售，今天起受理預購，4月7日開賣。





我是廣告 請繼續往下閱讀

陳湘慈副局長表示，台中郵局與大甲鎮瀾宮合作十年，今年以3D紙雕設計，推出「大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」，在與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同主持郵冊過火後，7日上市後，信眾即能一睹立體郵冊的高貴精緻。





▲ 台中郵局限量發行媽祖金箔立體郵冊，今天舉行過火加持。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.1)

媽祖金箔立體郵冊內以大甲鎮瀾宮的鎮殿媽作為金箔立體設計，搭配鎮瀾宮廟內媽祖昇天圖壁畫主題，巧妙將鎮瀾宮的鎮殿媽、二媽、三媽、正爐媽、副爐媽及湄洲媽，還有藝術家手繪的莊儀團、報馬仔、神童團、太子團、三十六執士及福德彌勒團等結合，獨樹一格，具文化傳承意義。





副局長陳湘慈表示，媽祖金箔立體郵冊台中限定，限量3000冊，今天起在大甲廟口郵局開放預購，4月7日華麗亮相，將在台中市各郵局開賣。





配合大甲媽遶境，台中郵局並將於4月9日至18日在大甲廟口郵局前廣場，設置臨時郵局及服務攤位販售，現場並備有1000枚臨局封，將免費提供給遊客郵寄或紀念珍藏。此外，並發行媽祖黃金鑄錠，提供民眾購買珍藏。



