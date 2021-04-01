偷拍女法官電腦說她有婚外情 男法官反遭判刑5個月
記者李春台/桃園報導
2021-04-01 19:15:09
桃園地方法院一位曾姓女法官電腦遭另一位法官蔡政佑窺伺並竊錄，他還認為女法官疑有婚外情，向院長邱瑞祥檢舉女法官。女法官發現電腦遭到窺伺竊錄後，堅持提告不願和解，法官評鑑委員會2天前建議蔡撤職；桃園地院1日宣判，依2個妨害秘密罪分別判處4月、3月有期徒刑，應合併執行5月有期徒刑，得易科罰金，本案還可上訴，2位法官都未出庭聽判。
桃園地院法官蔡政佑去年5月間發現曾姓女法官電腦跳出與某男子對話紀錄，認為曾姓女法官疑有婚外情向院長邱瑞祥檢舉，但事後證實是一場烏龍。曾姓女法官堅持提告不願和解，案發後，蔡姓法官出庭時兩度向曾姓女法官公開道歉，但均不為曾接受，曾女甚至直言「我不接受、不能原諒他」。甚至傳出蔡男委請律師欲以140萬元和解，但均遭到曾姓女法官斷然拒絕，並痛陳蔡是咎由自取，更要求地院從重量刑。
桃園地院下午5時針對蔡政佑法官偷拍案宣判，蔡涉及竊錄他人非公開活動、談話及身體隱私部位，依2個妨害秘密罪判分別處有期徒刑4月、3月，應執行有期徒刑5月。此外，桃園地院指出，蔡政佑職位最終仍得由職務法庭做裁判，不會因一審判處有罪就立即停職或撤職。
桃園地院指出，本案屬簡易案件由獨任庭負責審理，蔡、曾與當時強制處分庭核搜索票的法官，一共3人迴避，經抽籤分案後由審判長張明道負責承審。據指出，張與蔡都是司法官學院第50期結業同學，本案審理階段，蔡被送法官評鑑委員會，委員會認定他嚴重侵害曾姓女法官個人通訊、隱私權利，3月30日決議由司法院送職務法庭審理，並建議撤職。