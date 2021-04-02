助新住民兒童逾50年！ 賽珍珠基金會執行長訪談一次聽

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除此之外，近幾年新住民大幅增長，賽珍珠基金會從2000年起開始提供新住民子女及其家庭全面性、系統性服務，由自身經驗出發，比較早期新住民的處境和現代新住民處境，可以看出相當大的差異。雖然處境正在改善中，但仍有很多個案、故事和想法，蕭秀玲女士都在本期節目中大方分享。現在就一起收聽《EP02｜清明節到！無力辦喪事的新移民怎辦？來聽聽賽珍珠基金會執行長怎麼說Ft. 賽珍珠基金會執行長蕭秀玲》！
Sound On：EP02｜清明節到！無力辦喪事的新移民怎辦？來聽聽賽珍珠基金會執行長怎麼說Ft. 賽珍珠基金會執行長蕭秀玲
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【財團法人台北市賽珍珠基金會介紹】
財團法人台北市賽珍珠基金會自 1968 年成立以來，秉持美國諾貝爾文學獎及普立茲小說獎得主賽珍珠女士（ Pearl S. Buck ）創會宗旨「幫助世界各地未被妥善照顧、亟待救援的兒童」以臺美混血兒及單親弱勢兒童為主要服務對象； 1997 年配合總會政策及臺灣發展狀況，臺灣分會自行籌募基金並轉型自立。2000 年起，有鑑於新住民大幅增加，本會基於長久以來對跨國婚姻伴侶及其子女的關注，開始提供新住民子女及其家庭全面性、系統性服務，協助台灣新住民家庭，超越文化差異，建立美滿婚姻，進而使下一代快樂的成長學習，如想更瞭解本會相關資訊歡迎至本會官網(網址：https://reurl.cc/a57ad4 )及臉書搜尋【財團法人台北市賽珍珠基金會】。