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助新住民兒童逾50年！ 賽珍珠基金會執行長訪談一次聽

四方報/綜合報導

2021-04-02 09:00:00

賽珍珠基金會
▲青少年座談會執行長蕭秀玲女士和新二代合照。中間為執行長蕭秀玲。（圖／賽珍珠基金會提供）
今日傳媒股份有限公司旗下的四方報於近期推出Podcast平台【新移民看台灣】，邀請致力於協助單親弱勢兒童、在台灣新住民經濟弱勢兒童服務的賽珍珠基金會，分享寶貴經驗。繼首集邀請希望之芽執行長余慈薰，製作團隊在第二集十分榮幸採訪執行長蕭秀玲女士。

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適逢清明節，返鄉掃墓的同時，想到如果沒有能力負擔喪事、沒有能力為親人下葬和因親友逝世而心靈受創的移工或新住民該怎麼辦？曾接觸過相關個案的蕭秀玲女士對此提供詳盡的解答，讓人佩服她的經驗豐富。

除此之外，近幾年新住民大幅增長，賽珍珠基金會從2000年起開始提供新住民子女及其家庭全面性、系統性服務，由自身經驗出發，比較早期新住民的處境和現代新住民處境，可以看出相當大的差異。雖然處境正在改善中，但仍有很多個案、故事和想法，蕭秀玲女士都在本期節目中大方分享。現在就一起收聽《EP02｜清明節到！無力辦喪事的新移民怎辦？來聽聽賽珍珠基金會執行長怎麼說Ft. 賽珍珠基金會執行長蕭秀玲》！

Sound On：EP02｜清明節到！無力辦喪事的新移民怎辦？來聽聽賽珍珠基金會執行長怎麼說Ft. 賽珍珠基金會執行長蕭秀玲

Spotify：https://open.spotify.com/show/7r0Jha6duAIXda4NO6r5aJ

KKBOX：https://podcast.kkbox.com/channel/8mu3t3UDCqkbx3-X9b

Listen Notes：https://www.listennotes.com/c/1dd58b006d0a4575aa449e5b76a36ba8

財團法人台北市賽珍珠基金會介紹】

財團法人台北市賽珍珠基金會自 1968 年成立以來，秉持美國諾貝爾文學獎及普立茲小說獎得主賽珍珠女士（ Pearl S. Buck ）創會宗旨「幫助世界各地未被妥善照顧、亟待救援的兒童」以臺美混血兒及單親弱勢兒童為主要服務對象； 1997 年配合總會政策及臺灣發展狀況，臺灣分會自行籌募基金並轉型自立。2000 年起，有鑑於新住民大幅增加，本會基於長久以來對跨國婚姻伴侶及其子女的關注，開始提供新住民子女及其家庭全面性、系統性服務，協助台灣新住民家庭，超越文化差異，建立美滿婚姻，進而使下一代快樂的成長學習，如想更瞭解本會相關資訊歡迎至本會官網(網址：https://reurl.cc/a57ad4 )及臉書搜尋【財團法人台北市賽珍珠基金會

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