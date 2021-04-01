《我和我的冠軍女兒》主角家庭傳噩耗！她比賽落敗輕生

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根據印度時報（The Times of India）報導，年僅17歲的摔角選手麗蒂卡3月14日參加一場全國性摔角比賽，並在冠軍之役以一分之差落敗，疑因為無法接受失敗而在15日夜晚上吊輕生，事件震驚印度社會，也讓少女摔角手的心理健康問題浮上檯面。





來自金基農線的麗蒂卡自2015年開始受訓，曾在2010年英聯邦運動會中獲得金牌，更是全印第一位獲得2012年倫敦奧運參賽資格的印度女摔角手，表現優異的她前途令人一片看好。





麗蒂卡死訊傳出後，哈里亞納聯邦道路運輸及公路部長Vijay Kumar Singh在推特上致哀：「麗蒂卡擁有光明的未來，她的離去對我們而言是一件噩耗。當今的世界已經與數十年前大不相同，運動員面對前所未見的壓力，在他們的訓練過程中應該教導他們面對壓力」。





《我和我的冠軍女兒》中的原型角色吉塔（Geeta Phogat）也在推特上發文對遠親妹妹表達哀弔。她寫道：「願你安息。麗蒂卡是非常有前途的摔角選手，我不知道她為何會走到這一步，勝敗只是選手生涯的一部分，我們都不應這麼做。」





印度媒體指出，不少印度兒童年紀輕輕就犧牲自己的童年，投身到運動訓練中，生活目標只有冠軍勝利和拿到獎金，缺乏適當的心理輔導，因此讓他們背負很大的成敗壓力。麗蒂卡家族中一名成員也表示：「當你的親戚姐妹在摔角領域擁有至高的成就，身上肩負的壓力自然更大」。



