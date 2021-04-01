環團建議三接外推方案　蘇貞昌指示部會審慎評估

有關三接與大潭藻礁保護議題，部分環團提出外推方案，行政院長蘇貞昌今天邀集相關部會首長研商，指示審慎評估可行性，看能否與部分環團形成共識，創造雙贏。





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針對桃園大潭藻礁興建中油第三天然氣接收站案爭議，前環保署副署長詹順貴提出「三接外移替代方案」，建議將三接興建現址觀塘工業港再往外海推移，減少浚挖，以避開對水下礁體的影響。





行政院發言人羅秉成傍晚證實，蘇貞昌今天召集行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等首長討論，請相關部會審慎評估外推方案的可行性以及可能的影響，例如，工期、預算、供電穩定等，整體評估後看有無辦法與部分環團形成共識，創造雙贏。





羅秉成說，行政院一直抱著最大善意與誠意處理此事，三接外推案的評估，也會有助日後與環團討論時更具體化。





不過，珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政對三接外推方案持保留態度，羅秉成說，潘忠政的意見，行政院有注意到，但潘忠政要求三接不設在原址，以經濟部所做的評估，例如移到台北港，不僅延期時間可能超過10年，而且涉及管線布建、建港以及當地居民的意見，影響層面大。





羅秉成指出，部分環團建議的外推方案，行政院如果最後能提出具體的方案，而且方案也確實能保護藻礁並兼顧增氣減煤、降空污的話，也許潘忠政可以重新考慮這樣的方案是否可行。



