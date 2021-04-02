影／印度鳥類醫院救治野鳥逾90年　醫生：很幸福

根據《

四方報

》報導，在印度德里（Dehli），座落著一間古老的鳥類醫院，這間醫院在過去92年間致力於拯救鳥類生命。儘管資金不多，這間慈善獸醫院仍努力拯救每一隻小鳥的生命，從翅膀受傷的白鷺到營養不良的鸚鵡，都在這裡受到照顧。

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獸醫Dr. Haravtar Singh分享道，每年不同時期都會接獲不同鳥類病例。例如，排燈節（Diwali）時往往空氣污染嚴重，因此會接到很多呼吸道疾病的案子，或是被鞭炮、煙火巨響嚇到的小鳥；冬季時日照變少再加上冷風強勁，因此會出現許多失溫症的小鳥。此外，每年8月15日印度獨立紀念日時，許多民眾會在街上放風箏，因此就出現許多被風箏線纏住受傷的小鳥。

每天大約會有30至35隻需要醫治的小鳥被送往診所，許多熱心民眾在路邊看見受傷或生病的小鳥時也會主動把他們送到這裡治療。一名熱心的德里居民Varun Bhatia就經常抱著不同受傷的鳥類到這間診所，久而久之更學會如何正確地抱起受傷的鳥、迴避他們的利爪等等。

在這裡，不僅為寵物鳥提供免費治療，也為路邊的野鳥醫治，並在診療結束後放牠們自由。而那些再也無法振翅高飛的鳥，則會被醫院留下飼養。





獸醫Dr. Haravtar Singh表示：「照顧小鳥讓我非常快樂，尤其是在治療結束後放生牠們時，看到每隻小鳥振翅高飛的模樣，讓我感到十分幸福」。



