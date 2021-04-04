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台菜餐酒插旗大直　優雅慢食翻轉台味印象

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-04 09:30:00

台菜餐酒插旗大直　優雅慢食翻轉台味印象
▲業者主打經典台菜料理搭配法式飲食節奏，同時推出分店限定的「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」及「富錦酸菜白肉鍋」。（圖／記者黃仁杰攝）
看準大直消費力與百家爭鳴的獨立餐飲品牌市場，餐飲業者宣布將在大直英迪格酒店樓下商場開幕台菜餐酒新分店，主打經典台菜料理搭配法式飲食節奏，同時推出分店限定的「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」及「富錦酸菜白肉鍋」，期盼打出台菜精緻飲食的新高度。

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富錦樹宣布「富錦樹台菜香檳大直店」將於6日正式開幕，新店即將進駐「春大直Chun Place」購物商場，為了歡慶新店開幕，新分店除推出兩款限店新菜外，更於開幕期間推出限量的「四海為富豪華海鮮拼盤」，要用澎派新鮮食材，讓大家感受獨特的台派熱情。 

品牌主打經典台菜料理搭配法式飲食節奏，新分店商場周遭米其林餐廳四立，是台北新興美食戰區，其經營理念更看重設計與人文的結合，客群鎖定鄰近家庭及商業客。業者表示，期盼透過台菜「把台灣帶向世界，把世界帶進台灣」，讓世界體驗到台灣這座島嶼溫暖且多樣豐富的文化。

其中「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」除了採用手工自製米糕加入手剝蟹肉並豪邁淋上蟹黃，最後更鋪滿麻油三杯雞腿及軟絲，讓傳統中式米糕料理能品出海陸雙料的豐富口感。「富錦酸菜白肉鍋」則採用熬煮24小時的蔬菜高湯，再加入五花肉、金華火腿，一層一層堆疊蒸煮5小時而成，不只在視覺上打破傳統，食材的鮮味與酸菜的酸味碰撞出新風味。

秉持餐配酒的慢食之道，業者攜手知名酒吧「Bar Weekend」推出2款聯名調酒，「花果山上富錦樹」使用店內主打的伯納多金黃香檳，展現獨一無二香檳調酒，「芒果青春琴費斯」選用情人果佐入四季春茶酒，酸甜滋味開胃又有新意。

業者表示，在6至18日來店消費即可以8888元購買「四海為富豪華海鮮拼盤」，內含頂極奢華海鮮龍蝦、螃蟹 、明蝦及鮑魚，以清蒸方式呈現出其獨特優質的鮮甜味。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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