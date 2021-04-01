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泰國小公主接種新冠疫苗　美艷公主時尚人生一次看

四方報/綜合報導

2021-04-01 20:56:21

泰國王室
▲泰國王室接種疫苗，日前二公主殿下完成英國AZ疫苗第一劑接種。（圖／翻攝自推特）
根據四方報報導，泰國王室接種疫苗，日前二公主殿下完成英國AZ疫苗第一劑接種。繼泰國總理巴育完成英國AZ疫苗施打後，泰國二公主詩麗汪娜娃莉公主殿下(Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya)也於昨(23)日在泰國紅十字會朱拉隆功醫院，接受英國阿斯利康(AstraZeneca)新冠肺炎疫苗接種。

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根據《VISION THAI 看見泰國》，由於二公主殿下頻繁出差旅行及出入公共場所，因而被列為高風險感染人群。昨日，詩麗汪娜娃莉公主殿下前往朱拉隆功醫院接種Covid-19疫苗，而副總理兼衛生部長阿努廷(Anutin Charnvirakul)等官員亦在場陪同公主施打。

二公主殿下按照泰國公共衛生部訂定的疫苗接種程序，包含疫苗登記註冊、身體檢查、測量體重、血壓，並於注射疫苗後，等待觀察30分鐘，確認未出現副作用後離開醫院。

英國AZ疫苗適用於18歲以上人群，可有效降低Covid-19症狀的嚴重程度，同時還能降低病毒的傳染性。因此，適合高風險感染人群接種。

詩麗汪娜娃莉公主殿下是泰國現任國王瓦吉拉隆功的小女兒，不但長相美麗又多才多藝，是瓦吉拉隆功的掌上明珠。她的母親是曾跟瓦吉拉隆功同居17年並誕下4子1女的女演員育瓦媞達（Yuvadhida Polprasrth）。瓦媞達是瓦吉拉隆功的第二任妻子，但結婚2年就被冠上「不忠」罪名而流放海外，4名王子被拔除王室繼承權，5人迄今都不被允許返回故鄉。

在同母手足裡唯一保有王室頭銜的詩麗汪娜娃莉公主，可說是受盡萬千寵愛，尤其她投入時尚業，不但是知名的服裝設計師，同時擁有自己的服裝品牌，讓泰王感到相當驕傲，在許多公開場合都能拍到父女倆親暱的合照。

尤其詩麗汪娜娃莉公主明明擁有高顏值和顯赫家世，但仍選擇靠才華維生，甚至最近又獲得了博士學位，完美無缺的她被媒體喻為「鎮國公主」。而她的男友則是法國人，在服裝設計上，她偏向東方和西方融合，因而擁有廣大的粉絲。

不過近一兩年泰國示威民眾認為公主之所以能進時尚業且辦時裝秀，都是因為她長期揮霍納稅人的錢，因此抗議民眾辦過「街頭的伸展台」，用意為諷刺王室。

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