泰國小公主接種新冠疫苗　美艷公主時尚人生一次看

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二公主殿下按照泰國公共衛生部訂定的疫苗接種程序，包含疫苗登記註冊、身體檢查、測量體重、血壓，並於注射疫苗後，等待觀察30分鐘，確認未出現副作用後離開醫院。
英國AZ疫苗適用於18歲以上人群，可有效降低Covid-19症狀的嚴重程度，同時還能降低病毒的傳染性。因此，適合高風險感染人群接種。
詩麗汪娜娃莉公主殿下是泰國現任國王瓦吉拉隆功的小女兒，不但長相美麗又多才多藝，是瓦吉拉隆功的掌上明珠。她的母親是曾跟瓦吉拉隆功同居17年並誕下4子1女的女演員育瓦媞達（Yuvadhida Polprasrth）。瓦媞達是瓦吉拉隆功的第二任妻子，但結婚2年就被冠上「不忠」罪名而流放海外，4名王子被拔除王室繼承權，5人迄今都不被允許返回故鄉。
在同母手足裡唯一保有王室頭銜的詩麗汪娜娃莉公主，可說是受盡萬千寵愛，尤其她投入時尚業，不但是知名的服裝設計師，同時擁有自己的服裝品牌，讓泰王感到相當驕傲，在許多公開場合都能拍到父女倆親暱的合照。
尤其詩麗汪娜娃莉公主明明擁有高顏值和顯赫家世，但仍選擇靠才華維生，甚至最近又獲得了博士學位，完美無缺的她被媒體喻為「鎮國公主」。而她的男友則是法國人，在服裝設計上，她偏向東方和西方融合，因而擁有廣大的粉絲。
不過近一兩年泰國示威民眾認為公主之所以能進時尚業且辦時裝秀，都是因為她長期揮霍納稅人的錢，因此抗議民眾辦過「街頭的伸展台」，用意為諷刺王室。