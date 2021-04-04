泰國竊賊偷到警察家還睡著 超爆笑下場曝
四方報/綜合報導
2021-04-04 12:00:00
世界各地時常有超有趣的竊盜故事發生，近期在泰國就出現一起超爆笑竊盜案，1名憨憨的小偷不但不小心偷東西偷到警察家，而且因為太想睡就窩在警察女兒的房間睡著。當警察兼屋主返家時看到陌生人睡在床上當場傻眼，拿出手機蒐證，小偷憨呆的模樣因而全都錄。
根據當地媒體報導，這起竊盜案發生在泰國東北部碧差汶省（Petchabun），3月22日晚間22歲男子阿提特（Arthit Kinkhunthot）潛入當地警察薩克達（Sakda Jiamprasert）的家闖空門，他首先進入男主人的房間搜刮贓物，接著進到屋主女兒房間，想著屋內沒有人，乾脆打開房間冷氣，蓋起被子呼呼大睡。
當警察薩克達回家發現女兒房間冷氣開著，讓他大感驚奇，因為他女兒碰巧出差到泰國其他省份，且從未發生過離家忘記關冷氣的事情。薩克達因此跑到屋外透過窗戶確認房間狀況，發現有個陌生男子睡在女兒床上，他立刻聯絡警察同事們前來增援。
因此當屋主進女兒的房間搖醒竊賊並質問他時，阿提特還一臉睡眼矇矓，一時間搞不清楚自己在哪，數度抓抓頭、飄移眼神似乎在問「我是誰？我在哪？」直到他聽到警方喝斥，才恍然發現自己遭到警察們包圍。後來面對屋主（剛好也是警察）偵訊時，他還十分後悔地說：「我原本只是想睡一下，沒想到睡太熟了！」最終他被依夜間侵入民宅、破壞民宅和竊盜等罪名移送法辦。而整起事件也因為太好笑，讓泰國網友們議論紛紛，直言小偷下次犯案應該先帶腦再說。