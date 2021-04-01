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高市府農業、海洋局長終拍板　張清榮、張漢雄出線

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-01 21:05:53

新任的高雄市農業局長張清榮。（圖／高雄市政府提供）
▲新任的高雄市農業局長張清榮。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府今（1）日晚間發佈最新人事令，懸缺七個月之久的農業局長由張清榮接任、海洋局長由張漢雄接任，高雄市長陳其邁表示，期盼兩位新局長未來持續將高雄的農漁產推往全世界，用創新的態度來提升農漁產的品牌價值，並照顧到農漁民權益，讓農人、漁民都沒有後顧之憂，相關人事將於下週二市政會議時進行佈達與交接。

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陳其邁市長指出，兩位新任局長皆從基層出身，是接地氣的優秀專業人士，具備豐富地方行政資歷與產業行銷經驗，專業能力備受肯定，了解地方需求，近年更在各自職掌的領域中，展現亮眼成績，為積極帶領農漁業轉型，成果非常亮麗，就任新職後必須以時時刻刻以農漁民的福祉為施政核心，並積極推動農漁業的轉型，創造高雄農漁產業的新高峰。

新任農業局長張清榮，畢業於屏東高級商工職業學校，擔任大樹鄉農會總幹事多年，同時也為高雄市政府顧問，任內致力於推廣在地農特產，包含行銷金鑽鳳梨，打造大樹為苦瓜王國，以及推動荔枝品種更新，把關玉荷包荔枝品質與加工，成功搶救農會信用部，以堅定態度捍衛農民的利潤，也積極改造姑山倉庫，舉辦鳳荔文化觀光季，讓高雄農業從一級產業，升級為結合生產與觀光的六級產業。

▲新任的高雄市海洋局長張漢雄。（圖／高雄市政府提供）
▲新任的高雄市海洋局長張漢雄。（圖／高雄市政府提供）
而新任的海洋局長張漢雄則是從漁市場拍賣員開始做起，經歷梓官鄉代會主席、兩任梓官鄉長，以及梓官區漁會總幹事，也曾在2013年榮獲全國時大傑出漁業專家獎項，資歷完備，在擔任漁會總幹事期間，積極推動漁業升級轉型，將產區「龍虎班」推向電視購物通路，成功打響高雄的龍虎班的知名度，並主動申請清真認證，開拓高雄優質漁產的新興市場，同時也爭取經費翻新多項漁業硬體建設、重建梓官蚵仔寮魚市場，強化衛生管理，讓魚市場華麗轉身。

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