老虎不老！這些國家升級F-5戰機成為「超級虎」

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泰國皇家空軍主力戰機為F-16與瑞典製JAS-39，另外還有30多架F-5E/F型戰機，以東部的烏汶基地為家。2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特系統公司（Elbit Systems）簽約，升級F-5機隊，合約總計價值9600萬美元 （約新台幣 28.8 億元）。

泰國空軍稱升級後的F-5為F-5ST戰機，也就是「超級虎」(Super Tiger)，主要升級項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔瞄準器。

改裝後的 F-5ST 除能發射以色列製巨蠎4型（Python-4）短程空對空飛彈外，並且也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。埃比特號稱與泰軍現役最先進的JAS-39戰機性能相當、甚至具備部分第4代戰機特性，可以讓F-5ST戰機服役至2030年代。

位於南美洲的巴西，由於周邊國家缺乏強大空中戰力，因此空中威脅度低。巴西空軍一方面向瑞典採購JAS-39戰機，也同時與埃比特合作，從2001年開始將現役49架F-5E戰機升級，單座稱為F-5EM，雙座稱為F-5FM，預計服役至2030年。

F-5M戰機換裝義大利李奧納多公司的Grifo-F機載雷達，新加坡F-5ST也使用同款雷達，因此機鼻較過舊型F-5E長，機身則加裝空中加油受油桿、座艙航電也數位化，包括加裝2具多功能顯示器，與埃比特的DASH頭盔瞄準器。

F-5M強化視距外空戰能力，能掛載以色列製巨蟒4型短程空對空飛彈、德比(Derby)中程空對空飛彈，以及巴西自製的SMKB系列GPS精確導引炸彈。

▲巴西空軍最後1架完成升級的F-5FM交機典禮。(圖／巴西空軍)

美國空軍雖然沒有將F-5E/F作為第一線戰機，但由於F-5的大小和性能與蘇聯MiG-21戰機相似，F-5因而被「假想敵」中隊用來擔任模擬米格機用途。在電影《捍衛戰士》（ Top Gun ）中，就是由F-5E擔任虛構的敵機 MiG-28。隨著美國海軍假想敵中隊F-5戰機老舊，2002年從瑞士買進32架機況不錯的 F-5E 戰機，在進行翻修與結構更新之後更改型號為F-5N後服役。

F-5N