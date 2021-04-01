蘇貞昌指示評估三接外移　潘忠政：當年為何不提

行政院長蘇貞昌今天指示評估三接外移替代方案。公投領銜人潘忠政認同這是政府善意，但「當年為何不提」；公投既然成為事實，政府就該要有風險管理，應藉由聽證會讓真相釐清。





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針對桃園大潭藻礁興建中油第三天然氣接收站案爭議，前環保署副署長詹順貴提出「三接外移替代方案」，建議將三接興建現址觀塘工業港再往外海推移，減少浚挖，以避開對水下礁體的影響。蘇貞昌今天指示相關部會審慎評估可行性，看能否與環團形成共識，創造藻礁與供電雙贏。





珍愛藻礁公投領銜人潘忠政告訴中央社記者，可以認同這是蘇貞昌釋出善意，但如果現在能指示向外移的方案，「當年為何不提呢」；他仍然希望能以聽證會的方式，讓真相釐清。





潘忠政指出，政府從一開始就不願意將三接移址，到現在進入公投程序，若公投通過，三接必須遷移，大潭電廠機組的供氣又要從何而來，國家一定要有風險管理，知道公投有可能成為事實，就必須要有因應方案。





潘忠政強調，經濟部能源局過去2年來沒有提出全國電力資源供需報告，甚至智慧電網這麼多年來進度牛步；三接完全沒有替代方案，好像沒電都是環團的問題，「這個態度是不對的」。





潘忠政認為，這已經不是現在才提出來討論的問題，過去一直都有建議不同的替代方案，但官方僅以現址是「唯一方案」回應，這是完全沒有風險管理的說法；這麼多年來到底是哪個單位延誤了更改方案的時間，「拿中南部人的肺來交換藻礁」，這是倒果為因。





值得一提的是，潘忠政接受中央社記者電訪的同時，人已在大潭藻礁區導覽夜觀。他說，經過昨天與農委會主委陳吉仲會談，陳吉仲會後再與他聯繫，指經濟部同意他們能再次進入大潭藻礁，因此才促成今晚的夜觀。



