銀髮族交通安全拉警報 臺北區監理所提供9大撇步保平安
記者陳志仁／新北報導
2021-04-01 22:43:01
臺灣即將邁入超高齡社會，許多生活型態的改變，讓老年人外出活動愈加頻繁，潛在的交通事故風險也相對提高；交通部公路總局臺北區監理所特提供實用的交安9大撇步，要讓長者平安、家人放心，並呼籲高齡者多搭乘大眾運輸工具，。
臺北區監理所指出，根據交通部道安資訊平台統計，109年新北市65歲以上高齡者30日內交通事故死亡人數共83人，較108年增加6人，成長7.8%；另統計今(110)年1月份計有8人死亡，較去年同期增加3人，大幅成長60%，顯見加強高齡者交通安全意識已刻不容緩。
臺北區監理所說，為讓高齡者了解在馬路上行走、騎車時如何保護自身，及他人的安全，除了持續深入新北市各個行政區結合社區發展中心、市民活動中心、銀髮俱樂部等場域辦理交安宣導活動外，今年更印製「銀髮族交通安全指引～9大撇步」宣導摺頁，分送每一位前來參加活動的長者。
臺北區監理所希望透過淺顯易懂的文字、生動活潑的插畫，提醒大家9個容易疏忽的保命關鍵，包括「過路口應依紅綠燈指示穿越」、「綠燈秒數要夠才可安全通過」、「穿越路口『左看、右看、再左看』並注意轉彎車」、「騎機車要戴妥安全帽」、「機車兩段左轉較安全」、「騎機車左(右)轉前注意左(右)後方來車」、「走路、騎車遠離大型車」、「電動代步器等同行人」、「服用藥物注意副作用的影響」。